Meen Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव लाभ, आय, प्रॉफिट विस्तार, खर्चों में कमी, मेंटोर का मार्गदर्शन, समाज सेवा व पारिवारिक सुख स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने मुनाफे और व्यापारिक लाभ (Profit) को निरंतर बढ़ाने के हर प्रयास में पूरी तरह सफल होंगे; आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में जबर्दस्त सुधार आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए शूल योग के बीच कमाई बढ़ने से आर्थिक तंगी दूर होने, खर्चों में कमी आने और सरकारी कागजी कार्रवाई समय पर पूरी करने का रहेगा.

शूल योग से अच्छी कमाई, दूर होगी धन संबंधी समस्या: शूल योग के प्रभाव के बावजूद आज व्यापार में अप्रत्याशित और शानदार कमाई होने के प्रबल योग हैं; नकदी का प्रवाह बढ़ने से पिछले काफी समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और धन संबंधी हर समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी.

दिन की शुरुआत में लाभ, दोपहर बाद खर्चों में कमी: दिन की शुरुआत (Day Starting) से ही व्यापारियों को सौदों में सीधा मुनाफा प्राप्त होगा; वहीं दोपहर के बाद (Day Half) आपके व्यापारिक खर्चों में स्वाभाविक कमी आएगी, जिससे आपकी शुद्ध इनकम (Net Income) में तेज उछाल देखने को मिलेगा.

शाम को समाज के लिए करेंगे शानदार कार्य: शाम के समय आप अपनी कमाई और प्रभाव का उपयोग करते हुए समाज कल्याण, दान-पुण्य या किसी सामाजिक उत्सव के लिए कुछ बहुत ही नेक और शानदार कार्य करेंगे; आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सरकारी नोटिस व कागजी कार्रवाई समय पर करें पूरी: बिजनेसमैन को कानूनी और टैक्स संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा; यदि कोई सरकारी नोटिस या औपचारिक कागजी कार्रवाई (Documentation) पेंडिंग है, तो उसे समय रहते पूरा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा.

नौकरीपेशा और बेरोजगार जातकों के लिए आज का दिन हाथ आए अवसर को भुनाने, ऑफिस की चुनौतियों को अवसर में बदलने और भावनात्मक सतर्कता बरतने का रहेगा.

हाथ आए अवसर को बिल्कुल न जाने दें: नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश में जुटे बेरोजगार युवाओं (Unemployed Persons) को आज करियर से जुड़ा कोई बेहतरीन प्रस्ताव या नया अवसर मिल सकता है; किसी भी संकोच के बिना इस अवसर को तुरंत लपक लें, यह आपके भविष्य को संवारेगा.

ऑफिस की व्यवस्था की दिक्कतों से न भागें: कार्यक्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था या टीम मैनेजमेंट में कुछ अप्रत्याशित दिक्कतें आ सकती हैं, जिनका अतिरिक्त भार और जिम्मेदारी सीधे आपके कंधों पर आ सकती है; इन चुनौतियों से बिल्कुल न भागें, क्योंकि इन्हें सफलतापूर्वक संभालना आने वाले दिनों में आपके प्रमोशन और प्रतिष्ठा के लिए भारी फायदेमंद साबित होगा.

भावनात्मक सतर्कता जरूरी, कोई न उठाए नाजायज फायदा: ऑफिस में कार्यरत लोगों को सहकर्मियों के बीच अत्यधिक भावुक होने से बचना होगा; पूरी तरह अलर्ट रहें, क्योंकि कार्यस्थल पर कोई चतुर व्यक्ति आपकी कोमल भावनाओं का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा परिवार को समय समर्पित करने और रिश्तों में मिठास घोलने का संदेश दे रहा है.

परिवार को समर्पित करें समय, रिश्तों में आएगी मिठास: आज का पावन समय पूरी तरह अपने घर-परिवार को समर्पित करने का है; परिजनों और जीवनसाथी के साथ आपसी संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा और आपके इन सद्प्रयासों को शत-प्रतिशत सफलता मिलेगी.

दोस्तों संग ड्राइव पर खुद करें ड्राइविंग: यदि शाम के समय किसी मित्र या परिचित के साथ कार ड्राइव या आउटिंग पर जाने का कार्यक्रम बन रहा है, तो वाहन की ड्राइविंग खुद ही करें; सतर्कता और संयमित गति से चलना आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

विजयादशमी पर घर में उल्लास: दशहरे के महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां अपराजिता का विधि-विधान से पूजन करें; इससे घर में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली का स्थायी वास रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने मेंटोर से नया सीखने और करियर को नई दिशा देने का है. खेल जगत से जुड़े जातकों को आज अपने कोच या मेंटोर (Mentor) से खेल की कुछ ऐसी अनूठी तकनीक और गुर सीखने को मिलेंगे, जो उनके खेल भविष्य में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ (Turning Point) साबित होंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को मजबूत करने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, हल्का और ऊर्जावान बना रहेगा. दोपहर बाद मानसिक तनाव में कमी आने से ताजगी महसूस होगी. सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्रभु श्री राम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं तथा 'हनुमान चालीसा' और 'राम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करें. साथ ही आज के दिन किसी जरूरतमंद को पीले फल या मिष्ठान्न का दान करें. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे, शूल योग से उपजी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, करियर में नए अवसरों का लाभ मिलेगा, सरकारी कागजी अड़चनें दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति व विजय का वास रहेगा.

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