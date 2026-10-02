Meen Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, मित्र, भाई-बहन, संचार साधन, ऑनलाइन कार्य व नेटवर्किंग स्थान) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (चौथे भाव) में गोचर करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपको अपने घनिष्ठ मित्रों का भरपूर सहयोग और भावनात्मक संबल प्राप्त होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, पैतृक व्यापार में सक्रियता और प्रॉपर्टी सौदों में सफलता का रहेगा.

सिद्धि योग से अधिक मुनाफा: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन के लिए बाजार से अधिक आर्थिक मुनाफा कमाने की बेहतरीन स्थितियां बनेंगी.

स्मार्ट डिसीजन व मैनेजमेंट स्किल: व्यापारी अपनी कुशल मैनेजमेंट स्किल (प्रबंधन क्षमता) और सटीक स्मार्ट निर्णयों के दम पर बाजार में अपनी एक मजबूत और नई साख स्थापित करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

पैतृक बिजनेस में एक्टिव होने का समय: जो जातक खानदानी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े हैं, उनके लिए अब सही समय आ गया है; आपको तुरंत बिजनेस में पूरी तरह एक्टिव और गंभीर हो जाना चाहिए.

प्रॉपर्टी सौदों में सफलता व महत्वपूर्ण सूचना: प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त (Real Estate) से जुड़े कार्यों में आज बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. किसी खास व्यक्ति या पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी और कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना प्राप्त होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिशियल यात्राओं में वरिष्ठों का मार्गदर्शन पाने और कार्यस्थल की राजनीति में धैर्य रखने का रहेगा.

ऑफिशियल यात्रा में सीनियर्स का साथ: आधिकारिक यात्रा (Official Travelling) के दौरान नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ, उच्चाधिकारियों और अनुभवी व्यक्तियों का भरपूर मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा.

ऑफिस पॉलिटिक्स में रखें धैर्य: कार्यस्थल पर चल रही आंतरिक गुटबाजी या ऑफिस की राजनीति को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान या खिन्न रह सकता है; ऐसे समय में किसी विवाद में पड़ने के बजाय पूर्ण धैर्य और संयम बनाए रखें, यही आपके हित में रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण विवाह के उत्तम प्रस्ताव और परिजनों के साथ खुशियां लेकर आया है.

विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता: परिवार में जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए आज किसी अच्छे और प्रतिष्ठित घराने से विवाह का बेहतरीन रिश्ता आने की प्रबल संभावना बनेगी.

व्यापारिक डिलीवरी में क्वालिटी का ध्यान: पारिवारिक या व्यक्तिगत व्यवसाय में आपको मन मुताबिक बड़ा ऑर्डर हासिल हो सकता है; किंतु ध्यान रखें कि अपने उत्पाद व माल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें ताकि संबंधों व साख पर कोई आंच न आए.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स अपनी डेली रूटीन में योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अनिवार्य रूप से शामिल करें; इससे आपकी शारीरिक फिटनेस, स्टैमिना और मानसिक एकाग्रता दोनों में अभूतपूर्व सुधार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की भागदौड़ और मानसिक हलचल के कारण शाम को बांहों, कंधों या गले में हल्का खिंचाव व थकान रह सकती है. समय पर पौष्टिक और संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और रात्रि को शांत वातावरण में विश्राम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, कच्चा दूध, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से संचार क्षमता मजबूत होगी, सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा मिलेगा, प्रॉपर्टी के काम बनेंगे और परिवार में विवाह के शुभ अवसर प्रशस्त होंगे.

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