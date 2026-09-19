Aaj Ka Meen Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, पिता के आदर्श, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार व सामाजिक सम्मान स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने पिता के आदर्शों, मार्गदर्शन और नैतिक सिद्धांतों पर चलकर ही निर्णय लेने चाहिए; इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक व्यस्तता, नई प्लानिंग को अमलीजामा पहनाने और परोपकार का रहेगा. बिजनेस में आज आप काफी व्यस्त रहेंगे; यदि आप किसी नई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य कदम उठाएं, यह समय आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा. व्यवसायिक पहलुओं को संवारने और मजबूत करने के कई बेहतरीन मौके आपके सामने लगातार आते रहेंगे, और आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने के लिए पूरी लगन से प्रयासरत रहेंगे. बिजनेसमैन अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक या सेवा स्थल पर जाएं और जरूरतमंद व गरीब लोगों को भोजन व धन का दान करें; इस पुण्य कर्म से व्यापार में बरकत बढ़ेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पक्ष में बदलाव, प्रभावशाली वाणी और विरोधियों से सतर्क रहने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर अचानक कोई बड़ा व सकारात्मक बदलाव एंप्लॉयड पर्सन के पक्ष में घटित होगा. वर्कप्लेस पर आप अपनी मधुर, तार्किक और सौम्य वाणी से साथी सहकर्मियों व अधिकारियों को बहुत ही आसानी से प्रभावित कर पाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी, जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत की उच्च स्तर पर खूब सराहना होगी. हालांकि, आपको सतर्क और अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि आपकी इस बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रशंसा को देखकर ऑफिस के गुप्त विरोधी या ईर्ष्यालु लोग असहज हो सकते हैं और यह बात उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाएगी; अतः अपनी गुप्त रणनीतियां किसी से साझा न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण वीकेंड पर अपनों के साथ आनंद और खुशियां बांटने का रहेगा. इस वीकेंड (Weekend) पर यदि आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का जरा सा भी मौका मिले, तो उसे हाथ से बिल्कुल न जाने दें. सभी परिजनों के साथ बैठकर हंसी-मजाक करें, सुख-दुख साझा करें और पूरे परिवार के साथ खुलकर आनंद उठाने का प्रयास करें; इससे पारिवारिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन निरंतर प्रयास और आशावादी बने रहने का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स यदि किसी परीक्षा या भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से सरकारी या निजी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रयास पूरी निष्ठा से जारी रखें; आपकी अनथक मेहनत जल्द ही रंग लाएगी और अंतिम सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक संतोष और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का अनुभव होगा. दिनभर की भागदौड़ और लगातार व्यस्तता के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: लाइट येलो (हल्का पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 10वें चंद्रमा के कर्मफल और भद्र योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और परिवार के साथ किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या धन का दान करें; इससे आयुष्मान योग से ऑफिस में अचानक हुआ बदलाव आपके पक्ष में रहेगा, बिजनेस की नई एक्टिविटी सफल होगी और विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

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