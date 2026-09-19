गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 19 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से पिता के आदर्शों पर चलें, आयुष्मान योग से वर्कप्लेस पर पक्ष में बदलाव

आज का मीन राशिफल 19 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व भद्र योग से पिता के आदर्शों पर चलें, आयुष्मान योग से वर्कप्लेस पर पक्ष में बदलाव

आज का मीन राशिफल 19 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से पिता के आदर्शों पर चलें, आयुष्मान योग से वर्कप्लेस पर पक्ष में बदलाव, विरोधी से रहें अलर्ट! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, पिता के आदर्श, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार व सामाजिक सम्मान स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने पिता के आदर्शों, मार्गदर्शन और नैतिक सिद्धांतों पर चलकर ही निर्णय लेने चाहिए; इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास
आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास
धर्म
आज का मकर राशिफल 19 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व मालव्य योग के बीच विदेशी संपर्कों से सतर्कता, लेट-लतीफी से बचें, परिवार को दें सरप्राइज
आज का मकर राशिफल 19 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व मालव्य योग के बीच विदेशी संपर्कों से सतर्कता, लेट-लतीफी से बचें, परिवार को दें सरप्राइज
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल
आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल
धर्म
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक व्यस्तता, नई प्लानिंग को अमलीजामा पहनाने और परोपकार का रहेगा. बिजनेस में आज आप काफी व्यस्त रहेंगे; यदि आप किसी नई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य कदम उठाएं, यह समय आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा. व्यवसायिक पहलुओं को संवारने और मजबूत करने के कई बेहतरीन मौके आपके सामने लगातार आते रहेंगे, और आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने के लिए पूरी लगन से प्रयासरत रहेंगे. बिजनेसमैन अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक या सेवा स्थल पर जाएं और जरूरतमंद व गरीब लोगों को भोजन व धन का दान करें; इस पुण्य कर्म से व्यापार में बरकत बढ़ेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पक्ष में बदलाव, प्रभावशाली वाणी और विरोधियों से सतर्क रहने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर अचानक कोई बड़ा व सकारात्मक बदलाव एंप्लॉयड पर्सन के पक्ष में घटित होगा. वर्कप्लेस पर आप अपनी मधुर, तार्किक और सौम्य वाणी से साथी सहकर्मियों व अधिकारियों को बहुत ही आसानी से प्रभावित कर पाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी, जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत की उच्च स्तर पर खूब सराहना होगी. हालांकि, आपको सतर्क और अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि आपकी इस बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रशंसा को देखकर ऑफिस के गुप्त विरोधी या ईर्ष्यालु लोग असहज हो सकते हैं और यह बात उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाएगी; अतः अपनी गुप्त रणनीतियां किसी से साझा न करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण वीकेंड पर अपनों के साथ आनंद और खुशियां बांटने का रहेगा. इस वीकेंड (Weekend) पर यदि आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का जरा सा भी मौका मिले, तो उसे हाथ से बिल्कुल न जाने दें. सभी परिजनों के साथ बैठकर हंसी-मजाक करें, सुख-दुख साझा करें और पूरे परिवार के साथ खुलकर आनंद उठाने का प्रयास करें; इससे पारिवारिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन निरंतर प्रयास और आशावादी बने रहने का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स यदि किसी परीक्षा या भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से सरकारी या निजी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रयास पूरी निष्ठा से जारी रखें; आपकी अनथक मेहनत जल्द ही रंग लाएगी और अंतिम सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक संतोष और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का अनुभव होगा. दिनभर की भागदौड़ और लगातार व्यस्तता के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: लाइट येलो (हल्का पीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 10वें चंद्रमा के कर्मफल और भद्र योग की पूर्ण सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और परिवार के साथ किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या धन का दान करें; इससे आयुष्मान योग से ऑफिस में अचानक हुआ बदलाव आपके पक्ष में रहेगा, बिजनेस की नई एक्टिविटी सफल होगी और विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास
आज का कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का आशीर्वाद, आयुष्मान योग से कॉन्ट्रैक्टरों को बंपर मुनाफा, MNC में एंट्री के प्रयास
धर्म
आज का मकर राशिफल 19 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व मालव्य योग के बीच विदेशी संपर्कों से सतर्कता, लेट-लतीफी से बचें, परिवार को दें सरप्राइज
आज का मकर राशिफल 19 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व मालव्य योग के बीच विदेशी संपर्कों से सतर्कता, लेट-लतीफी से बचें, परिवार को दें सरप्राइज
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल
आज का वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्म का फल, आयुष्मान योग से बिजनेस में विदेश यात्रा, बॉस से बेहतर तालमेल
धर्म
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget