Meen Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव आय, लाभ, इनकम में प्रसिद्धि, कर्मठता, अटके कार्यों की पूर्णता, पदोन्नति व सुखद दांपत्य स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी आमदनी और कमाई के नए स्रोतों को लेकर समाज और व्यापारिक हलकों में आपकी साख बढ़ेगी तथा आपको विशेष प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए कर्मठता से आगे रहने, अटके काम पूरे कर ग्रोथ बढ़ाने और अनाप-शनाप खर्चों पर नियंत्रण लगाने का रहेगा.

कर्म को लेकर सतर्कता देगी बढ़त, अटके काम बनेंगे: व्यापार में अपने कर्म और दायित्वों को लेकर आपकी सतर्कता व सक्रियता आपको बाजार में सभी प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे रखेगी; साथ ही, पिछले लंबे समय से अटके हुए और रुके पड़े व्यावसायिक काम बनने से बिजनेस की ग्रोथ में शानदार इजाफा होगा.

बेफिजूल और अनाप-शनाप खर्चों पर लगाएं लगाम: बिजनेसमैन को अपने कारोबार के अनावश्यक और बेहिसाब खर्चों को तुरंत रोकना होगा; यदि फिजूलखर्ची पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो आपकी सारी गाढ़ी कमाई और आमदनी इन व्यर्थ के कार्यों पर ही खर्च हो जाएगी, जिससे वित्तीय बचत शून्य हो सकती है.

ग्रह-गोचर पक्ष में, अटके मामलों को निपटाने का सही समय: ग्रहों का गोचर पूरी तरह आपके अनुकूल बना हुआ है; व्यापार से जुड़े किसी भी प्रकार के कानूनी, प्रशासनिक या वित्तीय अटके हुए मामलों को सुलझाने और अंतिम रूप देने का यह बिल्कुल सही समय है, आपके हाथ निश्चित रूप से बड़ी सफलता लगेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार परफॉर्मेंस के दम पर बड़ी जिम्मेदारी पाने, सहकर्मियों की मदद करने और ऑफिशियल खर्चों को संतुलित रखने का रहेगा.

परफॉर्मेंस को देखकर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी: कार्यक्षेत्र में एंप्लॉयड पर्सन के समर्पण, बेहतरीन कार्यकुशलता और हालिया उत्कृष्ट प्रदर्शन (Performance) को देखते हुए प्रबंधन या उच्चाधिकारियों द्वारा आपको संस्थान में कोई बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

कलीग्स की कमियां निकालने के बजाय करें सहायता: वर्कस्पेस पर सहकर्मियों (Colleagues) के काम में मीनमेख निकालने या कमियां उजागर करने से बचें; ऐसा करने से ऑफिस में आपकी ही व्यक्तिगत छवि खराब हो सकती है. इससे कहीं बेहतर यह होगा कि आप आगे बढ़कर काम को सुधारने में उनकी व्यावहारिक मदद करें, जिससे आपका सम्मान और टीम भावना दोनों मजबूत होंगे.

ऑफिस और रूटीन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी: नौकरीपेशा लोगों को अपने ऑफिशियल व रोजमर्रा के व्यक्तिगत खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा; खर्च बेहिसाब होने से आपका मासिक घरेलू और वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा जीवनसाथी संग खुशनुमा आउटिंग और घर के माहौल में ताजगी लाने का योग बना रहा है.

लाइफ पार्टनर संग घूमने-फिरने का बनाएं प्रोग्राम: वैवाहिक जीवन में दैनिक भागदौड़ से हटकर आज अपने जीवनसाथी के साथ बाहर कहीं घूमने-फिरने या डिनर का सुंदर प्रोग्राम बनाना चाहिए; इससे दैनिक दिनचर्या का एकरस वातावरण बदलेगा और दोनों के मन में नई ताजगी व अपार प्रसन्नता का संचार होगा.

महानवमी पर घर में मंगलमय वातावरण: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के आयोजन से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और परस्पर प्रेम का भाव सुदृढ़ होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तकनीकी दक्षता और बौद्धिक विजय का है. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई, ऑनलाइन असाइनमेंट्स या रिसर्च के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की जटिल तकनीकी समस्या (Technical Problem) को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और समझ से चुटकियों में सॉल्व करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर बेहद सुदृढ़, सक्रिय और ऊर्जावान बना रहेगा. पुराने रोगों में सुधार होने से मन प्रसन्न रहेगा. दिनचर्या में सात्विक और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान को दें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले/श्वेत पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे एकादश भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, बेफिजूल के खर्चों पर रोक लगेगी, कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी व पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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