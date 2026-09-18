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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 18 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, पारिजात-प्रीति योग से लगेगा बड़ा सौदा

आज का मीन राशिफल 18 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, पारिजात-प्रीति योग से लगेगा बड़ा सौदा

आज का मीन राशिफल 18 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात योग से लगेगा बड़ा व्यापारिक सौदा, रूठे प्रेमी को मना लेंगे आप! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, परोपकार, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 9वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता (Help) करने से आपका सोया हुआ भाग्य पूरी चमक के साथ जाग उठेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अचानक बड़े सौदे, बुद्धिमता से बाधाएं हल करने और वित्तीय योजनाओं में जल्दबाजी से बचने का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के हाथ अचानक कोई बहुत बड़ा लाभदायक सौदा (Big Deal) लग सकता है, जिससे व्यापार में भारी धन की आवक होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप नई वित्तीय योजनाओं या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल उस विचार को टाल दें; पहले बाजार की पूरी रिसर्च और पड़ताल कर लें, उसके बाद ही निवेश करना आपके लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित होगा. बिजनेस में पिछले कुछ समय से आ रही तमाम परेशानियों और अड़चनों का हल आप अपनी बुद्धिमता, विवेक और सूझबूझ से आसानी से ढूंढ लेंगे; आपका आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा बना रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर आपको अपने आसपास के लोगों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है; पूर्व में किए गए किसी ठोस प्रयास के चलते आज आपके हाथ कोई बड़ा लाभ लग सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन निरंतर उत्साह बनाए रखने और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों की सौगात लेकर आया है. वर्कस्पेस पर किसी भी नए प्रोजेक्ट या कार्य की शुरुआत में जिस प्रकार का असीम उत्साह और ऊर्जा आप दिखाते हैं, उसी सकारात्मक उत्साह को कार्य के अंत तक टिकाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा; बीच में ढीले न पड़ें. वहीं, मीडिया, जनसंचार और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोग आज पूरी तरह एक्टिव और सजग रहें; कार्यक्षेत्र में आपको कुछ शानदार नए ऑफर्स और प्रोजेक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके करियर को नया विस्तार देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण प्रेम में मधुरता और रूठने-मनाने की खूबसूरत केमिस्ट्री लेकर आया है. यदि लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से किसी बात पर नाराजगी या खटास चल रही थी, तो आज आप अपनी मीठी बातों, समझदारी और प्यार भरे प्रयासों से अपने रूठे हुए प्रेमी (Lover) को मनाने में पूरी तरह सफलता हासिल कर ही लेंगे. परिवार का माहौल शांत, धार्मिक और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन गुरु कृपा और अध्ययन में उत्कृष्ट प्रगति का रहेगा. छात्रों की अपने शिक्षकों (Teachers) और मार्गदर्शकों के साथ बॉन्डिंग बहुत ही शानदार और आत्मीय रहेगी. शिक्षकों से मिलने वाले विशेष मार्गदर्शन और व्यक्तिगत ध्यान से जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष बना रहेगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र में उत्साह के उतार-चढ़ाव और लगातार सक्रियता के कारण शाम तक हल्की मानसिक थकान महसूस हो सकती है. शुक्रवार के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या मखाना अर्पित कर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 9वें चंद्रमा के भाग्यशाली फल और भद्र योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या भिक्षुक की निस्वार्थ सहायता करें और फल या भोजन का दान करें; इससे पारिजात व प्रीति योग से अचानक बड़ा सौदा हाथ लगेगा, वित्तीय योजनाओं में सही निर्णय लेंगे, रूठे प्रेमी मान जाएंगे और कार्यक्षेत्र में नए ऑफर्स का लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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