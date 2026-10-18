18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, व्यावसायिक दृष्टि, ऑनलाइन मार्केटिंग, नया आउटलेट व परिवार सुख स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने आसपास के लोगों, सहकर्मियों और ग्राहकों की आंतरिक प्रवृत्ति और उनकी भावनाओं को बेहद सटीक व सहज रूप से समझने में सक्षम रहेंगे; आपकी यही भावनात्मक समझ आपको सही व्यावसायिक व आधिकारिक निर्णय लेने में मदद करेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग से बाजार में दबदबा बनाने, स्टॉक प्रबंधन से भारी मुनाफा कमाने, नए आउटलेट की फाइनल लोकेशन तय करने और सुकर्मा-सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़े ऑर्डर्स पाने का रहेगा.

ऑनलाइन मार्केटिंग बनाएगी मार्केट का राजा: व्यापारियों के लिए आज जबरदस्त धन लाभ के प्रबल आसार बन रहे हैं; यदि आप अपनी डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग को और अधिक निखारने व धार देने की कवायद में जुटेंगे, तो यह रणनीति भविष्य में आपको और आपके प्रॉडक्ट को मार्केट का बेताज बादशाह बना सकती है.

न्यू स्टॉक स्ट्रैटेजी देगी बंपर प्रॉफिट व नया आउटलेट: नए स्टॉक की खरीद और इन्वेंटरी को सही तरीके से मेंटेन करने की आपकी सटीक रणनीति आपको शानदार मुनाफा दिलाएगी; व्यापार विस्तार के तहत आज किसी नए आउटलेट (New Outlet) को खोलने की तैयारी पूरी हो सकती है या किसी नई प्राइम लोकेशन की फाइनल डील लॉक हो सकती है.

मार्केटिंग में मुनाफा व सर्वार्थ सिद्धि योग से बेहतरीन ऑर्डर्स: व्यवसाय में मार्केटिंग और प्रचार से जुड़े सभी कार्यों में अत्यधिक मुनाफेदार स्थितियां बन रही हैं; सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से आपको बाजार से बहुत बड़े और बेहतरीन ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखने, काम में मशगूल रहने और बॉस से सरप्राइज गिफ्ट पाने का रहेगा.

ऑफिस पॉलिटिक्स से बनाएं दूरी, आधी बात पर न करें भरोसा: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की अंदरूनी खींचतान और ऑफिस पॉलिटिक्स (Office Politics) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें; किसी भी व्यक्ति की गलत बात, अफवाह या अधूरी जानकारी पर बिना सोचे-समझे भरोसा करना आपके लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता है.

त्योहार पर बॉस से मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए संस्थान में आपके समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन से खुश होकर आपके बॉस या उच्चाधिकारी आपको कोई बहुत ही प्यारा सरप्राइज गिफ्ट (Surprise Gift) या प्रोत्साहन दे सकते हैं.

काम में मग्न रहेंगे, समय का नहीं चलेगा पता: वर्कस्पेस पर आप अपने आधिकारिक प्रोजेक्ट्स और काम में इतने लीन और तल्लीन रहेंगे कि काम करते-करते समय कब तेजी से गुजर गया, इसका आपको जरा भी अहसास नहीं होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा परिवार में सभी कार्यों की सहज पूर्णता, परिजनों की प्रसन्नता और दांपत्य में शांत रहने का संदेश दे रहा है.

परिवार में सहज बनेंगे सारे काम, खुश रहेंगे परिजन: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपके सारे सोचे हुए और पेंडिंग काम बेहद सहज व स्वाभाविक रूप से बनते चले जाएंगे; आपकी सूझबूझ और व्यवहार से परिवार के सभी सदस्य आपसे दिल से खुश और संतुष्ट रहेंगे.

दाम्पत्य जीवन में शांत रहना ही रहेगा सबसे अच्छा: वैवाहिक जीवन (Married Life) में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के साथ किसी भी छोटी-मोटी बात पर बहस करने से बचें; आज के दिन शांत और मौन रहना ही आपके रिश्ते की मिठास के लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा.

दुर्गाष्टमी पर घर में मंगलमय वातावरण: महाअष्टमी और मां महागौरी के पावन पूजन से घर में सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा; कन्या पूजन से घर का माहौल भक्तिमय बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन पूरी लगन और निष्ठा से अभ्यास में जुटे रहने का है. छात्र-छात्राएं, कलाकार और खिलाड़ी बिना किसी भटकाव के पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने दैनिक अभ्यास, कला और अध्ययन में लगे रहेंगे; आपकी यही एकाग्रता आपको अपने संबंधित क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, सक्रिय और चुस्त बना रहेगा. काम में लगातार व्यस्त रहने के कारण शाम को आंखों में भारीपन या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर नौ कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे दशम भाव के चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में मान-सम्मान व उच्च पद मिलेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग व नए आउटलेट से व्यापार चमकेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होंगे और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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