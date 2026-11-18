Aaj Ka Meen Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय और हानि भाव में स्थित रहेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष बनने के कारण आज आपको कुछ मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

हालांकि, दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपको सही रणनीति और शांत दिमाग से काम लेने पर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में पूरी मदद करेंगे. आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (बारहवें भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Vigilance on Calls & New Strategy)

फेस्टिवल सीजन समाप्त होने के बाद आज व्यापारियों को अपने कारोबार पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज किसी भी व्यावसायिक फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, क्योंकि फोन के माध्यम से ही आपको कोई बड़ा और उचित ऑर्डर मिल सकता है.

व्यापार में आ रही विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच में बदलाव लाना होगा और एक नई रणनीति तैयार करनी होगी. मन को शांत रखें, क्योंकि जल्द ही आपको अपनी सभी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा.

करियर और नौकरी (Avoid Overconfidence & Stay Ethical)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपनी मेहनत के अनुरूप मनचाहे परिणाम न मिलने के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में आत्मविश्वास (कॉन्फिडेंस) जरूर रखें, लेकिन अति-आत्मविश्वास (ओवर कॉन्फिडेंस) से पूरी तरह दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह बड़ी गलतियों का कारण बन सकता है.

वहीं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को आज बाजार में किसी भी तरह की गलत गतिविधि या शॉर्टकट से खुद को दूर रखना होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Work-Life Balance & Muscle Care)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए घर के सभी सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार रखें और आपसी बॉन्डिंग को मजबूत करें. आज आपको अपने काम और परिवार के बीच एक बेहतर संतुलन बनाकर चलने की सख्त जरूरत है.

ग्रहण दोष के प्रभाव से खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) को मांसपेशियों में दर्द (मस्कुलर पेन) की समस्या हो सकती है, जिसके चलते अभ्यास से दूर रहने पर वे थोड़ा उदास या तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं; सेहत का पूरा ख्याल रखें.

लकी कलर: गोल्डन

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और गणेश जी का पूजन करें तथा आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, चने की दाल या पीले वस्त्रों का दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव कम होगा और रुके हुए कार्य सुगम होंगे.

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