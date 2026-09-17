Aaj Ka Meen Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, आध्यात्मिक चेतना, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक रुचि और उच्च नैतिक मूल्यों का जबर्दस्त जागरण होगा. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बाजार के षड्यंत्रकारियों से सतर्क रहने, फेस्टिवल ऑफर्स की योजना बनाने और व्यवहार में मिठास लाने का रहेगा. बिजनेसमैन को बाजार में ऐसे ईर्ष्यालु या नकारात्मक व्यक्तियों से पूरी तरह बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो सीधे या परोक्ष रूप से आपके बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कारोबारियों को अधिक से अधिक ग्राहकों (Customers) को आकर्षित करने के लिए नए, अनूठे और बेहद अट्रैक्टिव स्कीम्स या डिस्काउंट ऑफर्स निकालने चाहिए; इससे आपकी बिक्री में भारी उछाल आएगा. इसके साथ ही, यदि आप अपने व्यापार को नए स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन को अपने स्वभाव, बोली और सार्वजनिक व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाना होगा; आपका विनम्र रवैया ही ग्राहकों को जोड़े रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उच्चाधिकारियों के सहयोग, टीम भावना और ऑफिशियल यात्रा में सावधानी बरतने का रहेगा. वर्कस्पेस पर यदि कोई पुरानी तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या आ रही थी, तो उसे सुलझाने में आज आपको अपने उच्च अधिकारियों (Higher Authorities) का पूर्ण सहयोग और सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा. साथी सहकर्मियों (Co-workers) के साथ भी आपके संबंध पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहेंगे. को-वर्कर्स के साथ शानदार तालमेल के चलते आज आपकी पूरी टीम का प्रदर्शन बेहद मजबूत और उत्कृष्ट रहेगा, जिसके कारण ऑफिस में हर कोई आपकी कुशल लीडरशिप और नेतृत्व क्षमता की जमकर प्रशंसा करेगा. हालांकि, नौकरीपेशा लोग आधिकारिक या ऑफिशियल यात्रा (Official Travel) के दौरान अपने जरूरी बैग, दस्तावेज और सामान को बेहद सावधानी से रखें; लापरवाही के चलते आप सामान कहीं भूल सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण धर्म, भक्ति और परस्पर समझ को बढ़ाने वाला रहेगा. आज आप घर में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना, भजन-कीर्तन या पूजा-पाठ के आयोजन की रूपरेखा बना सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवनसाथी (Spouse) के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और विचारों को खुले दिल से समझने की आवश्यकता है; उनकी बातों को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन मौसमी बीमारियों से बचाव रखने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र बदलते मौसम और मौसमी बदलावों से अपना उचित बचाव रखें; लापरवाही के कारण सर्दी, जुकाम या मौसमी बुखार आपकी नियमित प्रैक्टिस और पढ़ाई के समय को प्रभावित कर सकता है.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन शांत, सात्विक और तनावमुक्त रहेगा. हालांकि, मौसम के प्रभाव और यात्रा की भागदौड़ के चलते शारीरिक सुस्ती या वायरल संक्रमण की संभावना बन सकती है. गुरुवार के दिन ताजा, गर्म और पौष्टिक सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और यात्रा के दौरान अपने सामान व स्वास्थ्य दोनों का पूरा ख्याल रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (Silver)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 9वें चंद्रमा के आध्यात्मिक व भाग्यशाली फल के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में अट्रैक्टिव ऑफर्स सफल होंगे, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की सराहना होगी, यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी और घर में धार्मिक शांति बनी रहेगी.

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