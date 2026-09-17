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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन राशि 9वें चंद्रमा व भद्र योग से जागेगी आध्यात्मिक चेतना, फेस्टिवल ऑफर्स से आकर्षित होंगे कस्टमर, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की होगी तारीफ

मीन राशि 9वें चंद्रमा व भद्र योग से जागेगी आध्यात्मिक चेतना, फेस्टिवल ऑफर्स से आकर्षित होंगे कस्टमर, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की होगी तारीफ

Meen Rashifal 17 September 2026: 9वें चंद्रमा से जगेगी आध्यात्मिक चेतना, फेस्टिवल सीजन में निकालें अट्रैक्टिव ऑफर्स, ऑफिस में चमकेगी लीडरशिप! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 17 September 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, आध्यात्मिक चेतना, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के पावन प्रभाव से आज आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक रुचि और उच्च नैतिक मूल्यों का जबर्दस्त जागरण होगा. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बाजार के षड्यंत्रकारियों से सतर्क रहने, फेस्टिवल ऑफर्स की योजना बनाने और व्यवहार में मिठास लाने का रहेगा. बिजनेसमैन को बाजार में ऐसे ईर्ष्यालु या नकारात्मक व्यक्तियों से पूरी तरह बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो सीधे या परोक्ष रूप से आपके बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कारोबारियों को अधिक से अधिक ग्राहकों (Customers) को आकर्षित करने के लिए नए, अनूठे और बेहद अट्रैक्टिव स्कीम्स या डिस्काउंट ऑफर्स निकालने चाहिए; इससे आपकी बिक्री में भारी उछाल आएगा. इसके साथ ही, यदि आप अपने व्यापार को नए स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन को अपने स्वभाव, बोली और सार्वजनिक व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाना होगा; आपका विनम्र रवैया ही ग्राहकों को जोड़े रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उच्चाधिकारियों के सहयोग, टीम भावना और ऑफिशियल यात्रा में सावधानी बरतने का रहेगा. वर्कस्पेस पर यदि कोई पुरानी तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या आ रही थी, तो उसे सुलझाने में आज आपको अपने उच्च अधिकारियों (Higher Authorities) का पूर्ण सहयोग और सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा. साथी सहकर्मियों (Co-workers) के साथ भी आपके संबंध पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहेंगे. को-वर्कर्स के साथ शानदार तालमेल के चलते आज आपकी पूरी टीम का प्रदर्शन बेहद मजबूत और उत्कृष्ट रहेगा, जिसके कारण ऑफिस में हर कोई आपकी कुशल लीडरशिप और नेतृत्व क्षमता की जमकर प्रशंसा करेगा. हालांकि, नौकरीपेशा लोग आधिकारिक या ऑफिशियल यात्रा (Official Travel) के दौरान अपने जरूरी बैग, दस्तावेज और सामान को बेहद सावधानी से रखें; लापरवाही के चलते आप सामान कहीं भूल सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण धर्म, भक्ति और परस्पर समझ को बढ़ाने वाला रहेगा. आज आप घर में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना, भजन-कीर्तन या पूजा-पाठ के आयोजन की रूपरेखा बना सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवनसाथी (Spouse) के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और विचारों को खुले दिल से समझने की आवश्यकता है; उनकी बातों को नजरअंदाज न करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन मौसमी बीमारियों से बचाव रखने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र बदलते मौसम और मौसमी बदलावों से अपना उचित बचाव रखें; लापरवाही के कारण सर्दी, जुकाम या मौसमी बुखार आपकी नियमित प्रैक्टिस और पढ़ाई के समय को प्रभावित कर सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन शांत, सात्विक और तनावमुक्त रहेगा. हालांकि, मौसम के प्रभाव और यात्रा की भागदौड़ के चलते शारीरिक सुस्ती या वायरल संक्रमण की संभावना बन सकती है. गुरुवार के दिन ताजा, गर्म और पौष्टिक सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और यात्रा के दौरान अपने सामान व स्वास्थ्य दोनों का पूरा ख्याल रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (Silver)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 9वें चंद्रमा के आध्यात्मिक व भाग्यशाली फल के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में अट्रैक्टिव ऑफर्स सफल होंगे, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की सराहना होगी, यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी और घर में धार्मिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 03:30 AM (IST)
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