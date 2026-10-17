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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच की सराहना, अनुभवी लोगों के जुड़ने से चमकेगा बिजनेस

आज का मीन राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच की सराहना, अनुभवी लोगों के जुड़ने से चमकेगा बिजनेस

आज का मीन राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से खुली सोच, बिजनेस में अनुभवी लोगों का साथ, प्रोजेक्ट के लिए सम्मान, लीडरशिप के योग! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, व्यावसायिक संबंध, कागजी औपचारिकताएं, लीडरशिप व कार्यक्षेत्र सम्मान स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से काम और कर्मक्षेत्र के प्रति आपकी खुली सोच (Open-Minded Approach) और आधुनिक दृष्टिकोण आपको कार्यस्थल पर अन्य सभी लोगों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से व्यापार चमकाने, मार्केटिंग व सेल्स में भारी मुनाफा कमाने और कागजी दस्तावेज दुरुस्त रखने का रहेगा.

अनुभवी व्यक्तियों के जुड़ाव से चमकेगा व्यापार: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस में वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों को शामिल करें अथवा उनकी रणनीतिक सलाह लें; उनके लंबे जमीनी अनुभव का लाभ उठाते हुए आप अपने कारोबार को चमकाने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

अतिगंड योग से व्यावसायिक संपर्क साबित होंगे फायदेमंद: अतिगंड योग के शुभ प्रभाव से आज आप बाजार के कई बड़े, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों के साथ नए संपर्क स्थापित करेंगे; ये संपर्क भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी, मुनाफेदार और ठोस साबित होंगे.

मार्केटिंग, सेल्स और कमीशन के लिए वरदान जैसा समय: विशेष रूप से मार्केटिंग, फील्ड सेल्स और कमीशन बेसिस पर काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहेगा; सौदे तेजी से फाइनल होंगे और भारी कमीशन/मुनाफा हाथ लगेगा.

दस्तावेज और जरूरी पेपर्स रखें पूरे: बिजनेस से जुड़े सभी जरूरी कागजात, टैक्स रिकॉर्ड्स, लाइसेंस और आधिकारिक दस्तावेज समय पर पूरे व व्यवस्थित करके रखें; किसी भी कानूनी या प्रशासनिक औपचारिकता में ढिलाई न बरतें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर्स की कृपा, विशेष प्रोजेक्ट के लिए सम्मान, करियर में बेहतरीन अवसर और लीडरशिप रोल मिलने का रहेगा.

सीनियर्स की कृपा व विशेष प्रोजेक्ट के लिए सम्मान: ऑफिस में उच्चाधिकारियों और सीनियर्स की पूरी कृपा व विश्वास आप पर बना रहेगा; कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा हाल ही में पूरे किए गए किसी विशेष व जटिल प्रोजेक्ट के लिए आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है.

गुणवत्ता व महत्वाकांक्षा से मिलेगा लीडरशिप का कार्य: आपकी स्पष्ट महत्वाकांक्षा, काम के प्रति निष्ठा और बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए प्रबंधन द्वारा ऑफिस में आपको किसी बड़ी टीम या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व (Leadership) सौंपा जा सकता है.

करियर में मिलेंगे शानदार अवसर, करें सही चुनाव: एंप्लॉयड पर्सन को करियर के मामले में एक से बढ़कर एक बेहतरीन और आकर्षक अवसर हाथ लग सकते हैं; अब बिना देर किए इनमें से अपने लिए सबसे उत्तम और दीर्घकालिक अवसर का चयन करने में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा परिवार की देखभाल और आपसी स्नेह को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दे रहा है.

परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल की भावना: आज आप दिल से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशियों, जरूरतों और सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहेंगे; याद रखें कि आपका साथ निभाने वाले ये परिजन आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अनमोल हैं.

घर में रहेगा शांति और सौहार्द का माहौल: नवरात्र की सप्तमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पूजा-अर्चना और बातचीत करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक शांति का वास रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन निरंतर अभ्यास और समर्पण बनाए रखने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक पर किसी भी प्रकार के आलस्य या रुकावट के बावजूद अपने कड़े प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे; आज की गई कड़ी मेहनत ही आपको आगामी प्रतियोगिताओं में पदक दिलाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और बुधादित्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, फुर्तीला और संतुलित रहेगा. अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को फल और गुड़ भेंट करें; इससे दशम भाव के चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में मान-सम्मान व उच्च पद मिलेगा, मार्केटिंग व सेल्स में भारी मुनाफा होगा, अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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