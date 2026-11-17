Aaj Ka Meen Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि में रहने के बाद आपकी राशि से बारहवें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के पहले हिस्से में ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपके स्वभाव में चंचलता बनी रहेगी और मन नई चीजों की ओर आकर्षित होगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और वृद्धि योग आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर लाएंगे. हालांकि, दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा, इसलिए शाम के समय अनावश्यक खर्चों और भागदौड़ पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (ग्यारहवें भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि (बारहवें भाव) में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Patience & Task Management)

व्यापारियों को अपने कारोबार का विस्तार (एक्सपेंशन) करने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपका यह इंतजार और वर्तमान में की जा रही मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी.

आज बेवजह के कार्यों में आपका कीमती समय बर्बाद होने की आशंका है. इससे बचने के लिए सुबह ही अपने जरूरी कामों की एक स्पष्ट सूची (टू-डू लिस्ट) तैयार कर लें, ताकि आपका दिन व्यवस्थित और उत्पादक बना रहे.

करियर और नौकरी (Skill Building & Work Travel)

वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स, बॉस और यहां तक कि जूनियर्स से भी कुछ नया सीखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. सीखने की यह ललक आपके करियर को नई दिशा देगी.

आधिकारिक कार्यों की वजह से आज आपको ऑफिस के बाहर कई बार आना-जाना पड़ सकता है. भागदौड़ के बीच इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका समय व्यर्थ न हो; जब भी खाली समय मिले, अपने पेंडिंग कार्यों को निपटाने का प्रयास करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Connection & Exam Focus)

जो लोग पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, उन्हें परिवार के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए. अगर घर में किसी परिजन का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो फोन के माध्यम से नियमित रूप से उनका हाल-चाल लेते रहें और उनका मनोबल बढ़ाएं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में मनचाहा परिणाम पाने के लिए अपनी मेहनत की रफ्तार और बढ़ानी होगी.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष अचूक उपाय

दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने और राशि स्वामी बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी मंदिर में चने की दाल, गुड़ या पीले फल दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

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