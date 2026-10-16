Meen Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शोभन योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, व्यावसायिक परिवर्तन, स्वतंत्र निर्णय, ट्रांसफर व कार्यक्षेत्र दायित्व स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उसमें निश्चित रूप से पूरी तरह सफल होंगे; आपके कर्मक्षेत्र को नई मजबूती और गति मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए कार्यप्रणाली में बदलाव से रफ्तार पकड़ने, स्वतंत्र निर्णयों से भविष्य में भारी मुनाफा कमाने और शुभ चौघड़िया मुहूर्त का लाभ उठाने का रहेगा.

व्यवसाय में परिवर्तन से आएगी गति, संबंधों की रखें गरिमा: व्यवसाय में आपके द्वारा हाल ही में किए गए कुछ रणनीतिक परिवर्तन कारोबार में नई रफ्तार और तेजी लाएंगे; बाजार के प्रतिष्ठित व वरिष्ठ लोगों के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल खराब न होने दें, उनके साथ मधुर संबंध आपके और आपके बिजनेस के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे.

सुबह 08:15 से 10:15 व दोपहर 01:15 से 02:15 बजे बनाएं प्लानिंग: यदि आप बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट, विस्तार या डील की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे (शुभ का चौघड़िया) के मध्य शुरुआत करें; यह समय आपके लिए सर्वाधिक शुभ और फलदायी रहेगा.

स्वतंत्र निर्णय साबित होंगे अत्यधिक प्रॉफिटेबल: किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने दम और बौद्धिक क्षमता पर लिया गया कोई खास फैसला आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा वित्तीय मुनाफा लेकर आएगा; हालांकि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके सभी नफा-नुकसान और पहलुओं पर गहराई से सोच-विचार अवश्य कर लें.

नौकरीपेशा जातकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, नई जिम्मेदारियों के मिलने और ट्रांसफर चाहने वालों को खुशखबरी मिलने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेंगी नई जिम्मेदारियां: कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास गजब का रहेगा; आप ऑफिस की नई गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स के प्रति आकर्षित होंगे और प्रबंधन द्वारा आपको कुछ नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

सरकारी दफ्तरों की राजनीति से रहें दूर: सरकारी कार्यालयों या प्रशासनिक विभागों में किसी प्रकार की आंतरिक राजनीति या गुटबाजी चल सकती है; दूसरों के पचड़ों में ध्यान देने के बजाय केवल और केवल अपने आधिकारिक काम से मतलब रखें.

गवर्नमेंट एंप्लॉयड लोगों को ट्रांसफर की गुड न्यूज: सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर आज काम का लोड कुछ अधिक रहेगा; हालांकि जो लोग काफी समय से मनचाहे तबादले (Transfer) की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या अनुकूल आदेश मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा छोटे भाई से प्रसन्नता और दांपत्य जीवन में संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

छोटे भाई के कारण मिलेगी खुशी: घर-परिवार में आपके छोटे भाई की किसी उपलब्धि, सहयोग या व्यवहार के कारण आपको बहुत बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति होगी; घरेलू जीवन आम तौर पर शांतिपूर्ण बना रहेगा.

दंपतियों के बीच तनाव की आशंका: वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के मध्य किसी छोटी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है; आपसी संवाद में कटुता न आने दें और एक-दूसरे की बात को धैर्य से सुनें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार खत्म करने वाला है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में किसी शुभ समाचार या उत्साहवर्धक उपलब्धि की प्राप्ति से बेहद प्रसन्न रहेंगे; आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. अत्यधिक वर्कलोड और भागदौड़ के चलते शाम को हल्की शारीरिक थकान या मानसिक दबाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में हर काम में सफलता प्राप्त होगी, स्वतंत्र निर्णयों से व्यापार में भारी मुनाफा होगा, सरकारी कर्मचारियों को मनचाही पदस्थापना मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

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