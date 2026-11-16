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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 16 November 2026: बिजनेस में मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, सैलरी बढ़ने के हैं योग

Aaj Ka Meen Rashifal 16 November 2026: बिजनेस में मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, सैलरी बढ़ने के हैं योग

Aaj Ka Meen Rashifal 16 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 11th चंद्रमा, मेटल-कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लाभ, सैलरी इंक्रीमेंट, पंचांग व सोमवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी आय, लाभ, बड़े भाई-बहन, मित्र मंडली और इच्छापूर्ति के स्थान में मकर राशि में विराजमान रहेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपके मन में समाज सेवा और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में भागीदारी करने की प्रेरणा जागेगी. ग्रहों के शुभ संयोग आर्थिक और व्यावसायिक मोर्चे पर मजबूती लेकर आएंगे, बस आपको आलस त्याग कर सक्रिय रहने की जरूरत होगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (ग्यारहवें भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Growth & Networking)
गण्ड और सर्वार्थसिद्धि जैसे शुभ योगों के निर्माण से मेटल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी. व्यापारियों के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से नए संबंध बनेंगे, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का रास्ता खोलेंगे. 

लेकिन, नए कारोबारियों को आलस्य से खुद को पूरी तरह दूर रखना होगा, क्योंकि यह समय कड़ी मेहनत करने का है और सुस्ती आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है.

करियर और नौकरी (Salary Increment & Humility)
नौकरीपेशा लोगों की कार्यस्थल पर स्थिति में सुधार होने की प्रबल संभावना है, जिसके चलते सैलरी इंक्रीमेंट या किसी बड़े लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, भविष्य के करियर को लेकर मन में थोड़ी चिंता भी रह सकती है. आज किसी नए काम या तकनीक को सीखने के लिए अहंकार छोड़कर अपने जूनियर के निर्देशानुसार काम करना पड़ सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Celebrations & Health Care)
परिवार में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे घर में उत्साह रहेगा. लेकिन, परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखें और उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दें. 

सामाजिक स्तर पर आलस्य के कारण आपके काम लटक सकते हैं. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बाहर के गलत खान-पान से बचना चाहिए, वरना पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष अचूक उपाय
एकादश भाव के चंद्रमा और राशि स्वामी बृहस्पति की शुभता पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी मंदिर में पीले फल, चने की दाल या चावल का दान करें, इससे आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे और पारिवारिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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