Meen Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज 10वें भाव में संचरण करते हुए आपके कर्मक्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेंगे.

10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका व्यक्तित्व एक सच्चे न्यायप्रिय (Fair and Just) व्यक्ति के रूप में सामने आएगा; आप कार्यक्षेत्र और समाज में सत्य, निष्पक्षता और नियमों का पूरा सम्मान करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने से आमदनी के नए सोर्स बनने, मीटिंग्स में पारदर्शिता और पुश्तैनी जिम्मेदारियां संभालने का रहेगा.

प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ेंगे आमदनी के सोर्स: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए व्यवसाय क्षेत्र में सुदृढ़ व उचित व्यवस्था बनाने के साथ-साथ प्रोडक्शन (उत्पादन) की क्षमता को बढ़ाने के गंभीर प्रयास करेंगे; इस दूरगामी रणनीति से आपकी दैनिक आय और आमदनी के कई नए सोर्स खुलेंगे.

बिजनेस मीटिंग में रखें पूर्ण पारदर्शिता: बिजनेसमैन आज होने वाली किसी भी बड़ी व्यावसायिक बैठक या डील में पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखें; साफ-सुथरी बातचीत से दोनों पक्षों के मध्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं रहेगी और विश्वास मजबूत होगा.

पुश्तैनी व्यापार की जिम्मेदारी लेंगे अपने कंधों पर: पैतृक कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े युवाओं को आज परिवार के व्यवसाय की अहम जिम्मेदारियों का गहरा भान (अहसास) होगा; वे सही समय पर आगे बढ़कर पूरे व्यापारिक दायित्वों को अपने कंधों पर पूरी निष्ठा से संभाल लेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खास टैलेंट निखारने, सौभाग्य योग से तरक्की मिलने और आत्मचिंतन से लाभ कमाने का रहेगा.

खास टैलेंट से ऑफिस में बनेगी अनूठी पहचान: एंप्लॉयड पर्सन आज अपने किसी छिपे हुए हुनर या खास टैलेंट (Special Talent) को निखारने का सार्थक प्रयास करेंगे; आपके इस अनूठे कौशल और इनोवेटिव सोच से पूरे ऑफिस और प्रबंधन के सामने आपकी एक मजबूत पहचान बनेगी.

सौभाग्य योग से तरक्की और प्रमोशन के योग: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुप्रतीक्षित तरक्की (Promotion) या वेतन वृद्धि मिलने की पूरी-पूरी संभावना बनेगी; आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सकारात्मक दिन व आत्मचिंतन से लाभ: वर्कस्पेस पर आज का दिन बेहद सकारात्मक, सहज और आसान बीतेगा; काम का कोई दबाव नहीं रहेगा. समय पूरी तरह अनुकूल है, नौकरी में अपनी कार्यप्रणाली को लेकर किया गया आत्मचिंतन (Self-Reflection) आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा संतान की चिंता के बीच राहत भरी खबर और प्रेम जीवन में नया जोश जगाने का योग बना रहा है.

संतान की चिंता के बीच मिलेगी अच्छी खबर: संतान के करियर, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर मन में थोड़ी चिंता और असमंजस बढ़ सकता है; हालांकि, इस मानसिक तनाव के बीच अचानक कोई बहुत अच्छी और सुखद खबर मिलने से मन को परम सुख और शांति प्राप्त होगी.

प्रेम संबंध में जोश और नया उत्साह: लव लाइफ बिता रहे जातकों के रिश्ते में नया आकर्षण, जोश और अद्भुत उत्साह बढ़ेगा; पार्टनर के साथ आपसी भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास और अधिक गहरा होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मनचाही सफलता पाने का है. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं की अपने पसंदीदा विषय (Favorite Subject) पर पकड़ बेहद मजबूत रहेगी; कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को नई ऊंचाई देंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. यद्यपि, संतान की चिंता के चलते हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, जो अच्छी खबर मिलते ही दूर हो जाएगा. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से न्यायप्रियता और मान-सम्मान बढ़ेगा, व्यापारिक प्रोडक्शन से आय में वृद्धि होगी, सौभाग्य योग से नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.