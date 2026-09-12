Meen Rashifal 12 September 2026: 7वें चंद्रमा से जीवनसाथी से अनबन की आशंका, भद्र योग से बिजनेस निवेश में लाभ
Meen Rashifal 12 September 2026: 7वें चंद्रमा से जीवनसाथी से अनबन की आशंका, भद्र योग से निवेश में लाभ, फेस्टिवल सीजन में व्यापार में भारी भीड़! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.
चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, साझेदारी, दैनिक व्यापार, कस्टमर रिलेशन व वैवाहिक संबंध स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विचारों के टकराव के चलते जीवनसाथी से अनबन या हल्की तकरार होने की आशंका बन रही है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए उत्साह, निवेश के बेहतरीन अवसरों और ग्राहकों की चहल-पहल से भरा रहेगा. आप अपने व्यापार के प्रति अत्यधिक उत्साहित रहेंगे; अद्भुत एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने सभी प्रमुख पेशेवर प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएंगे. यदि आप नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन वित्तीय निवेश के लिहाज से बेहद अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा. कारोबार में यदि कोई अचानक मुसीबत या अड़चन सामने आए तो घबराने के बजाय उससे बाहर निकलने के व्यावहारिक प्रयास करें; इसके लिए किसी अनुभवी बिजनेस कंसल्टेंट (Business Consultant) की सलाह लेना आपके लिए बड़ा संबल साबित होगा. आगामी फेस्टिवल सीजन के चलते बाजार में आपकी दुकान या संस्थान पर ग्राहकों की भारी भीड़ बनी रहेगी, जो कारोबारियों के लिए शानदार बिक्री और बंपर मुनाफे का शुभ संकेत है.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार संभालने, तनावमुक्त रहकर काम करने और मार्केटिंग में सतर्कता बरतने का रहेगा. कार्यस्थल पर यदि काम का बोझ अधिक है, तो व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ सीधे अपने आधिकारिक टारगेट को पूरा करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें. यदि काम के भारी दबाव में मन न लगे तो बिल्कुल भी परेशान न हों; थोड़ा मनोरंजन का सहारा लें, कोई हल्की-फुल्की कॉमेडी मूवी या क्लिप देखकर अपना मूड फ्रेश करें और नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने कार्य में जुट जाएं. अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और इसे अपने पसंदीदा रचनात्मक कार्यों में खर्च करें. दूसरी ओर, फेस्टिवल सीजन की आपाधापी को देखते हुए मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें; सभी सौदों की पुष्टि स्वयं करें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का गोचर संतुलन और धैर्य की मांग कर रहा है. घर के मोर्चे पर कुछ अव्यवस्था, सामान का बिखराव या अचानक जिम्मेदारियों के कारण गड़बड़ देखने को मिल सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. जीवनसाथी से विचारों में मतभेद के चलते हल्की अनबन हो सकती है, इसलिए बहस को लंबा न खींचें. हालांकि, कुल मिलाकर आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य (Normal) बना रहेगा; थोड़ा समय परिजनों को देने से व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन खान-पान के प्रति विशेष सावधानी बरतने का है. किसी टूर्नामेंट, मैच या खेल इवेंट के दौरान बाहर का खुला या गलत खान-पान करने से बचें; ग्रहों की स्थिति के अनुसार दूषित भोजन या पानी से पेट से संबंधित इंफेक्शन (Stomach Infection) होने का खतरा बन रहा है, जिससे आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी, किंतु काम के दबाव और जीवनसाथी से अनबन से मानसिक खिंचाव रह सकता है. गलत खान-पान से एसिडिटी या पेट में संक्रमण की आशंका है. शनिवार के दिन पूर्णतः सात्विक, ताजा और सुपाच्य भोजन लें, उबला या स्वच्छ पानी प्रचुर मात्रा में पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.
शुभ रंग: रेड (लाल)
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. जीवनसाथी से अनबन दूर करने और 7वें चंद्रमा के शुभ फल के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे सप्तम चंद्रमा का दांपत्य दोष शांत होगा, भद्र योग से निवेश में लाभ मिलेगा, फेस्टिवल सीजन में व्यापार बढ़ेगा और पेट के रोगों से रक्षा होगी.
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