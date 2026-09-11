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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal 11 September 2026: 6ठे चंद्रमा से पुरानी बीमारी से मुक्ति, साध्य योग से बढ़ेंगे नए ऑर्डर

Meen Rashifal 11 September 2026: 6ठे चंद्रमा से पुरानी बीमारी से मुक्ति, साध्य योग से बढ़ेंगे नए ऑर्डर

Meen Rashifal 11 September 2026: 6ठे चंद्रमा से पुरानी बीमारी से छुटकारा, साध्य योग से बढ़ेंगे नए बिजनेस ऑर्डर्स, युवाओं को जोश पर रखना होगा काबू! पढ़ें 11 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से साध्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी रोग मुक्ति, ऋण निवारण, शत्रु विजय, प्रतिस्पर्धा, सेवा व कार्यकुशलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी बीमारी, शारीरिक व्याधि या स्वास्थ्य कष्ट से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए नए ऑर्डर्स की भरमार, सकारात्मक मनोदशा और नेटवर्किंग को निखारने का रहेगा. साध्य योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन पूरी तरह शानदार और मुनाफे से भरा साबित होगा; पुराने ऑर्डर्स की सफलतापूर्वक डिलीवरी के साथ-साथ बाजार से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने के जबर्दस्त चांसेज बनेंगे. बिजनेसमैन को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) को और अधिक बेहतर व प्रभावी बनाने पर विशेष फोकस करना चाहिए, जिससे आप बाजार के ज्यादा से ज्यादा नए ग्राहकों और डीलर्स के साथ मजबूत संपर्क स्थापित कर सकें. ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए व्यापारी आज अंदर से पूरी तरह आनंदित, ऊर्जावान और तनावमुक्त रहेंगे; आपके इस सकारात्मक आनंद और आत्मविश्वास के आगे बाजार की किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच (Negative Thinking) का प्रहार पूरी तरह निष्फल साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में छलांग लगाने, कार्यशैली की प्रशंसा पाने और अनुशासन सिद्ध करने का रहेगा. आप अपने करियर में लगातार उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे; इसी दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी बेहद नजदीकी मित्र से अचानक सुखद मुलाकात होगी, जिससे मन को बहुत अधिक सुकून और नई प्रेरणा मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन के द्वारा की गई पूर्व की कड़ी मेहनत आज संस्थान को भारी लाभ और व्यावसायिक सफलता के रूप में प्राप्त होगी; आपकी इस उपलब्धि की ऑफिस में सीनियर्स से लेकर सहकर्मी तक सभी लोग मुक्तकंठ से प्रशंसा करते नजर आएंगे. कार्यरत जातकों को आज अपनी प्रभावी कार्यशैली के साथ-साथ उत्कृष्ट अनुशासन सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे आप एक साधारण, संतोषजनक और व्यवस्थित दिन बिता पाएंगे; कार्यक्षेत्र में हर प्रकार की खुशहाली के स्पष्ट संकेत हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आर्थिक व भावनात्मक लाभ, शांति और अपनों के साथ का रहेगा. आपको अपने माता-पिता (Parents) और ससुराल पक्ष के लोगों से कोई बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सकता है. बच्चों और अपने लवर के साथ कुछ फुर्सत का समय व्यतीत करने से दिनभर का मानसिक सुकून और आंतरिक शांति बनी रहेगी. हालांकि, मीन राशि के युवा जातकों को अपने जोश और आवेश पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए; तैश या उत्तेजना में आकर किसी भी प्रकार के विवादित या झगड़ालू मामलों में कतई न उलझें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बौद्धिक विजय का रहेगा. पढ़ाई के दौरान जिन कुछ विषयों को लेकर आपके मन में भय था या जो विषय आपको बहुत ही कठिन और पेचीदा लगते थे, उन कठिन विषयों की गुत्थियों को सुलझाने और उन पर पकड़ मजबूत करने में अब आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से पुरानी शारीरिक समस्याओं और रोगों से निश्चित राहत मिलेगी, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. हालांकि, शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण युवाओं को आवेश और जल्दबाजी से बचना होगा ताकि चोट-चपेट या बीपी की समस्या न हो. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, हल्दी व पीले पुष्प डालकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा से रोग व शत्रुओं का नाश होगा, साध्य योग से नए व्यापारिक ऑर्डर्स मिलेंगे, करियर में खुशहाली आएगी और ससुराल व माता-पिता से लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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