Meen Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी यात्रा में अड़चनें, अचानक चुनौतियां, पेंडिंग कार्य, वाणी संयम, स्वास्थ्य सतर्कता व गुप्त चिंतन स्थान) में संचरण करेंगे. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज किसी भी प्रकार की यात्रा या सफर के दौरान कुछ तकनीकी या व्यवस्थागत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज लंबी और गैर-जरूरी यात्राओं को टालना या अत्यधिक सतर्कता के साथ निकलना ही बुद्धिमानी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम भरे निवेश से बचने, पेंडिंग कामों को प्राथमिकता से निपटाने और वित्तीय सतर्कता बरतने का रहेगा.

जोखिम भरे कार्यों में विरोधी निवेश से बचें: बिज़नेसमैन को स्पष्ट सलाह दी जाती है कि वे व्यापार में अत्यधिक जोखिम या रिस्क प्रवृत्ति वाले सट्टेबाजी जैसे सौदों में किसी के बहकावे में आकर विरोधी निवेश (Adverse Investment) बिल्कुल न करें; पूंजी की सुरक्षा सर्वोपरि रखें.

प्रतिष्ठान के पेंडिंग कामों की बनाएं योजना: नियमित व्यापार के संचालन के साथ-साथ अपने ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री के पेंडिंग पड़े पुराने कागजी व वित्तीय कामों को निपटाने की ठोस योजना बनाएं; पेंडेंसी को बिल्कुल बढ़ने न दें और जितना संभव हो आज ही उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करें.

अचानक खर्चों पर नियंत्रण: अष्टम भाव के प्रभाव से कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए नकदी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई नौकरी में केवल अपनी क्षमता अनुसार हामी भरने, सीनियर्स संग तालमेल बिठाने और हंसी का पात्र बनने से बचने का रहेगा.

नई नौकरी में सोच-समझकर लें जिम्मेदारी: यदि आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है, तो ऑफिस में सिर्फ उन्हीं कामों और असाइनमेंट्स के लिए 'हां' कहें जिन्हें आप स्वयं पूरी कुशलता से कर सकते हैं; अन्यथा काम समय पर पूरा न कर पाने के चलते आप कार्यस्थल पर हंसी के पात्र बन सकते हैं.

बॉस व सीनियर के साथ काम करने में अड़चनें: बॉस और उच्चाधिकारियों (Seniors) के साथ पहली बार किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने में आपको उनकी कार्यशैली को समझने में कुछ असहजताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनें.

सचेत रहें और कठोर वाणी पर रखें नियंत्रण: सार्वजनिक रूप से मजाक का विषय बनने से बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप अपने काम में बहुत ही सचेत, गंभीर और सतर्क रहें; आज स्वभाव में कड़वाहट या कठोर वाणी आ सकती है, इस पर कड़ा अंकुश लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा वैवाहिक जीवन में संयम और घरेलू फैसलों में भावुकता से बचने का स्पष्ट संकेत दे रहा है.

वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानियां: दांपत्य जीवन में आपसी समझ की कमी या विचारों के टकराव के कारण कुछ खटास या परेशानियां आ सकती हैं; जीवनसाथी की बातों को धैर्य से सुनें और विवाद को तूल न दें.

भावुकता में न लें घर के कठोर फैसले: परिवार के किसी भी गंभीर या कठोर मामले में भावुकता (Emotions) के आवेग में आकर कोई जल्दबाजी भरा फैसला न लें; ठंडे दिमाग से अच्छी तरह सोच-विचार और बड़ों के परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लेना हितकारी रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन असफलता से सीख लेकर अपनी कमियों को दूर करने का है. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राएं किसी टेस्ट या परिणाम में असफलता देखकर बिल्कुल परेशान या हताश न हों; रोने-धोने के बजाय इस बात की गहराई से तलाश करें कि असफलता क्यों मिली और आपकी मेहनत या रणनीति में क्या कमी रह गई थी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा के कारण सेहत को लेकर विशेष सावधानी अपेक्षित है. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग अपनी सेहत का खास ध्यान रखें; लगातार चलने और भागदौड़ के कारण पैरों में तेज दर्द की शिकायत और पैरों में सूजन (Swelling) की समस्या हो सकती है. भारी और बाहर के गरिष्ठ भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, पैरों को आराम दें और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी आराधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत उपासना करें. घटस्थापना के उपरांत देवी शैलपुत्री के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को पीले/सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा पंचमेवा का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली, लाल चंदन व अक्षत डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को मौसमी फल या मीठा भोजन भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से यात्रा और स्वास्थ्य के कष्ट दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में आने वाली असहजताएं शांत होंगी, पेंडिंग काम पूरे होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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