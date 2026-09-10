Meen Rashifal 10 September 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं से रहें सतर्क, सिद्ध योग व भद्र योग से ऑफिस में सफलता, मिलेगा विवाह प्रपोजल
Meen Rashifal 10 September 2026: 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं से रहें सतर्क, सिद्ध योग से ऑफिस में सफलता, परिचित से मिलेगा विवाह प्रपोजल! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि मीन होने के कारण बुध के कन्या राशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.
चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी ज्ञात व अज्ञात शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण व कार्यकुशलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने ज्ञात व अज्ञात दोनों प्रकार के गुप्त शत्रुओं तथा ईर्ष्यालु लोगों से अत्यधिक संभलकर रहने की जरूरत है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए समय प्रबंधन, उधार लेन-देन पर रोक और स्पष्ट कार्ययोजना पर टिके रहने का रहेगा. बिजनेसमैन आज मिले अतिरिक्त या खाली समय का बेहतरीन उपयोग करेंगे और अपनी पुरानी सूझबूझ से सभी रुके हुए कामों को आसानी से पूरा कर लेंगे. नए उद्यमियों (New Businessmen) को आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति से पूरी तरह दूर रहकर ठोस प्रयास करने होंगे; जब तक किसी नए प्रोजेक्ट या योजना को लेकर आपके मन में विचार पूरी तरह स्पष्ट न हों, तब तक किसी भी नए काम की शुरुआत कतई न करें. आर्थिक मोर्चे पर नए बिजनेसमैन को बाजार में किसी भी ग्राहक या डीलर को उधार देने से सख्त परहेज करना चाहिए; आज धन व्यय और फालतू खर्च के मजबूत योग बने हुए हैं, इसलिए पूंजी सुरक्षित रखें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में विजय, ज्ञानार्जन और आने वाले लक्ष्यों की तैयारी का रहेगा. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से ऑफिस में आपको अपने प्रोजेक्ट्स में शानदार सफलता हासिल होगी और इसके सुखद प्रभाव से घर की भौतिक सुख-सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आने वाले फेस्टिवल सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को अभी से अपनी कमर कस लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कंपनी के बड़े सेल्स टारगेट को आसानी से अचीव (Achieve) किया जा सके. इसके साथ ही, यह समय एंप्लॉयड पर्सन के लिए नया ज्ञान (Knowledge) अर्जित करने और अपने फील्ड में आ रही तकनीकी कमियों को दूर करने का है; अपनी कमजोरियों पर काम करके आप भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन नए संपर्कों के विस्तार और मंगलकारी प्रस्तावों से भरा रहेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम (Social Program) या सार्वजनिक समारोह में भाग लेने से आपके कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर आपके व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे. जो जातक विवाह योग्य हैं, उन्हें परिवार के किसी जाने-पहचाने या परिचित व्यक्ति के माध्यम से विवाह का बेहतरीन प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, जिससे घर-परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन सामाजिक जुड़ाव और नेटवर्क मजबूत करने का रहेगा. आप अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़े रहेंगे, जिससे मानसिक ताजगी मिलेगी और विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान होगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
षष्ठम भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण पेट में गैस, अपच या मौसमी संक्रमण की शिकायत हो सकती है. गुप्त शत्रुओं की गतिविधियों से मन में अनजाना तनाव न पालें. गुरुवार के दिन पूर्ण सात्विक और ताजा आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें.
शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 6ठे चंद्रमा के प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा से शत्रुओं का भय समाप्त होगा, भद्र व सिद्ध योग से ऑफिस में सफलता मिलेगी, घर की सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और विवाह के शुभ प्रस्ताव सफल होंगे.
FAQs
Q1. 10 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को नए काम और उधारी को लेकर क्या हिदायत दी गई है?
Ans. विचार स्पष्ट होने तक नए काम की शुरुआत न करें, आलस्य से बचें और बाजार में किसी को उधार बिल्कुल न दें क्योंकि धन व्यय के योग हैं.
Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को सिद्ध योग से क्या लाभ होगा और मार्केटिंग टीम को क्या करना चाहिए?
Ans. ऑफिस में सफलता मिलेगी और घर की सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी; वहीं मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फेस्टिवल सीजन के टारगेट के लिए अभी से कमर कसनी होगी.
Q3. आज मीन राशि के अविवाहित जातकों और सामाजिक संपर्कों के लिए क्या खास रहेगा?
Ans. सामाजिक कार्यक्रमों से बने नए संपर्क आगे शुभ फल देंगे और किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से विवाह का सुंदर प्रपोजल मिलेगा.
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