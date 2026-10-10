Meen Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी, दांपत्य जीवन, तकनीकी नवाचार, जनसंपर्क व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में संचरण करेंगे.

सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको व्यापार और दैनिक व्यवसाय में भरपूर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी; व्यावसायिक साझेदारी और बाजार के सौदों में मजबूती आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए तकनीक के बल पर दोहरा मुनाफा कमाने, बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने और पार्टनर के निजी मामलों में संयम बरतने का रहेगा.

टेक्नोलॉजी के तालमेल से डबल होगा प्रॉफिट: पुरानी कार्यशैली और आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का आपका बेहतरीन तालमेल प्रतिस्पर्धियों (Competitors) के होश उड़ा देगा; इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के दम पर थोक और रिटेल दोनों मार्केट में आपका व्यावसायिक मुनाफा डबल (दोगुना) हो जाएगा.

क्षमता पर विश्वास व बड़े काम की शुरुआत: बिज़नेस में अपनी क्षमताओं और कार्यबल पर पूरा भरोसा बनाए रखें; जिस बड़े टारगेट को आप काफी दिनों से हासिल करना चाहते थे, उससे जुड़ा ठोस फैसला लेकर आज किसी बड़े काम या नए वेंचर की शुरुआत कर सकते हैं.

पार्टनर के भूतकाल पर विवाद से बचें: व्यापारिक लेन-देन या कार्यस्थल पर लाइफ पार्टनर अथवा बिजनेस पार्टनर के भूतकाल (Past) की पुरानी बातों का अनचाहा जिक्र होने से विवाद की स्थिति बन सकती है; पुरानी बातों को कुरेदने से बचें और वर्तमान पर ध्यान दें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वेतनभोगियों को शुभ समाचार मिलने, कई अवसरों के बीच सही चुनाव करने और मार्केटिंग में यात्रा के दौरान सतर्क रहने का रहेगा.

वेतनभोगियों को मिलेगा शुभ समाचार: जॉब कर रहे वेतनभोगी (Salaried) जातकों को आज अपने करियर, इंसेंटिव या पदोन्नति से जुड़ा कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है.

कई अवसरों की दुविधा से बचें: एंप्लॉयड पर्सन के सामने काम और करियर से जुड़े अलग-अलग नए अवसर एक साथ आ सकते हैं, जिससे मन में दुविधा या असमंजस बढ़ सकता है; इधर-उधर भटकने के बजाय किसी एक बेहतरीन अवसर का चुनाव करके पूरी निष्ठा से उस पर टिके रहने का प्रयास करें.

मार्केटिंग वाले यात्रा में रखें सतर्कता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कामकाजी जीवन में कुछ अचानक आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; ऑफिशियल टूर या यात्रा के दौरान अपने सामान और दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य सुख और प्रेम संबंधों में निकटता लेकर आया है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद: घर-परिवार और वैवाहिक जीवन में आप गहरी शांति, आपसी सामंजस्य और सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे; घरेलू वातावरण बेहद खुशनुमा बना रहेगा.

प्रेमी के साथ बिताएंगे फुर्सत के पल: लव लाइफ बिता रहे जातकों को अपने प्रेमी/लव पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्तों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी चयनित शाखा और मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा. छात्र-छात्राएं अपनी-अपनी स्ट्रीम्स (Streams) और मुख्य सिलेबस पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देंगे; आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषय-वार रणनीति बनाकर पढ़ाई करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़ी दौड़धूप के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में कुछ समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से व्यापार में अकूत लाभ होगा, ऐन्द्र योग से कॉम्पिटिटर्स पर बढ़त मिलेगी, वेतनभोगियों को करियर में शुभ समाचार मिलेगा और पितरों के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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