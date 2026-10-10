ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस में लाभ, टेक्नोलॉजी के तालमेल से डबल होगा प्रॉफिट, वेतनभोगियों को शुभ समाचार

आज का मीन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस में लाभ, टेक्नोलॉजी के तालमेल से डबल होगा प्रॉफिट, वेतनभोगियों को शुभ समाचार

आज का मीन राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से बिजनेस में लाभ, टेक्नोलॉजी के तालमेल से डबल होगा प्रॉफिट, वेतनभोगियों को शुभ समाचार! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी, दांपत्य जीवन, तकनीकी नवाचार, जनसंपर्क व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में संचरण करेंगे.

सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको व्यापार और दैनिक व्यवसाय में भरपूर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी; व्यावसायिक साझेदारी और बाजार के सौदों में मजबूती आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका
आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका
धर्म
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
धर्म
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए तकनीक के बल पर दोहरा मुनाफा कमाने, बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने और पार्टनर के निजी मामलों में संयम बरतने का रहेगा.

टेक्नोलॉजी के तालमेल से डबल होगा प्रॉफिट: पुरानी कार्यशैली और आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का आपका बेहतरीन तालमेल प्रतिस्पर्धियों (Competitors) के होश उड़ा देगा; इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के दम पर थोक और रिटेल दोनों मार्केट में आपका व्यावसायिक मुनाफा डबल (दोगुना) हो जाएगा.

क्षमता पर विश्वास व बड़े काम की शुरुआत: बिज़नेस में अपनी क्षमताओं और कार्यबल पर पूरा भरोसा बनाए रखें; जिस बड़े टारगेट को आप काफी दिनों से हासिल करना चाहते थे, उससे जुड़ा ठोस फैसला लेकर आज किसी बड़े काम या नए वेंचर की शुरुआत कर सकते हैं.

पार्टनर के भूतकाल पर विवाद से बचें: व्यापारिक लेन-देन या कार्यस्थल पर लाइफ पार्टनर अथवा बिजनेस पार्टनर के भूतकाल (Past) की पुरानी बातों का अनचाहा जिक्र होने से विवाद की स्थिति बन सकती है; पुरानी बातों को कुरेदने से बचें और वर्तमान पर ध्यान दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वेतनभोगियों को शुभ समाचार मिलने, कई अवसरों के बीच सही चुनाव करने और मार्केटिंग में यात्रा के दौरान सतर्क रहने का रहेगा.

वेतनभोगियों को मिलेगा शुभ समाचार: जॉब कर रहे वेतनभोगी (Salaried) जातकों को आज अपने करियर, इंसेंटिव या पदोन्नति से जुड़ा कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है.

कई अवसरों की दुविधा से बचें: एंप्लॉयड पर्सन के सामने काम और करियर से जुड़े अलग-अलग नए अवसर एक साथ आ सकते हैं, जिससे मन में दुविधा या असमंजस बढ़ सकता है; इधर-उधर भटकने के बजाय किसी एक बेहतरीन अवसर का चुनाव करके पूरी निष्ठा से उस पर टिके रहने का प्रयास करें.

मार्केटिंग वाले यात्रा में रखें सतर्कता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कामकाजी जीवन में कुछ अचानक आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; ऑफिशियल टूर या यात्रा के दौरान अपने सामान और दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य सुख और प्रेम संबंधों में निकटता लेकर आया है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद: घर-परिवार और वैवाहिक जीवन में आप गहरी शांति, आपसी सामंजस्य और सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे; घरेलू वातावरण बेहद खुशनुमा बना रहेगा.

प्रेमी के साथ बिताएंगे फुर्सत के पल: लव लाइफ बिता रहे जातकों को अपने प्रेमी/लव पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्तों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी चयनित शाखा और मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा. छात्र-छात्राएं अपनी-अपनी स्ट्रीम्स (Streams) और मुख्य सिलेबस पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देंगे; आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषय-वार रणनीति बनाकर पढ़ाई करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़ी दौड़धूप के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में कुछ समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से व्यापार में अकूत लाभ होगा, ऐन्द्र योग से कॉम्पिटिटर्स पर बढ़त मिलेगी, वेतनभोगियों को करियर में शुभ समाचार मिलेगा और पितरों के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका
आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका
धर्म
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
धर्म
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी
'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
इंडिया
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
क्रिकेट
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 250 करोड़ के पार, 'सिंघम अगेन' का रिकॉर्ड तोड़ बनी अजय देवगन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'दृश्यम 3' 250 करोड़ के पार, 'सिंघम अगेन' का रिकॉर्ड तोड़ बनी अजय देवगन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget