Aaj Ka Meen Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आध्यात्मिकता के भाव) में संचरण करेंगे.

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर धार्मिक आस्था, सात्विक विचार और परोपकार की भावना को जागृत करेगा. पिछले दिनों से चल रही मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और मन पूजा-पाठ तथा आध्यात्मिक चिंतन में रमेगा. भाग्य का सहयोग मिलने से बिगड़े हुए कार्यों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

शोभन योग और बुधादित्य योग के प्रभाव से दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी या सुस्त रह सकती है, लेकिन दिन के ढलते-ढलते परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल हो जाएंगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूरी बनाए रखना और परिवार में धैर्य से काम लेना आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (महत्वपूर्ण कार्यों और नए प्रयासों के लिए उत्तम समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान जरूरी निर्णय लेने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी और अनुकूल परिणाम देने वाली रहेगी.

बिजनेस और धन

शुरुआती सुस्ती के बाद शाम को मिलेगा मुनाफा: व्यापारियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी या चुनौतियों से भरी रह सकती है, जिससे मन में हल्का संशय रहेगा. हालांकि, धैर्य बनाए रखें; दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति आपके पक्ष में मुड़ेगी और शाम होते-होते कारोबार में संतोषजनक मुनाफा हाथ लगेगा.

ऑनलाइन रिव्यूज पर ध्यान देकर बढ़ाएं बिक्री: शोभन योग के प्रभाव से ई-कॉमर्स और डिजिटल कारोबार से जुड़े जातकों को अपने कस्टमर फीडबैक और ऑनलाइन रिव्यूज को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सकारात्मक रिव्यूज और बेहतर ग्राहक सेवा ही आपके डिजिटल ब्रांड की साख को मजबूत बनाकर बिक्री में इजाफा करेगी.

करियर और नौकरी

ऑफिस पॉलिटिक्स से बनाएं सख्त दूरी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहद सजग रहना होगा. दफ्तर में चलने वाली किसी भी गुटबाजी या अंदरूनी राजनीति का न तो हिस्सा बनें और न ही किसी सहकर्मी के खिलाफ कोई बात कहें. निष्पक्ष रहकर केवल अपने असाइनमेंट्स पर ध्यान केंद्रित रखना ही आपके करियर को सुरक्षित रखेगा.

निराशा को छोड़ नए सिरे से करें प्रयास: यदि वर्कप्लेस पर कोई काम आपकी उम्मीद या योजना के अनुसार नहीं बनता है, तो उदास या हताश न हों. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए एक बार फिर पूरी ऊर्जा से प्रयास करें; आपकी मेहनत जल्द ही बेहतर परिणाम लेकर आएगी.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

घर के मुखिया बरतें संयम और गंभीरता: यदि आप परिवार के बड़े या मुखिया हैं, तो घर के विवादित या संवेदनशील मुद्दों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सहनशीलता और परिपक्वता का परिचय देते हुए सभी सदस्यों की बात सुनें और सूझबूझ के साथ मसलों को सुलझाने की कोशिश करें.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी छुएंगे नई ऊंचाई: प्रतियोगी छात्रों, कलाकारों, नई विधाएं सीखने वाले लर्नर्स और खिलाड़ियों को आज भाग्य और कर्म दोनों का भरपूर साथ मिलेगा. इस दोहरी शक्ति के बल पर आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे और बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन दिन की भागदौड़ से पैरों में दर्द या हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या में योग-ध्यान शामिल करें.

लकी कलर: रेड (लाल).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 8.

मीन राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

नवम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें.

इसके साथ ही 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंदिर में लाल फल, गुड़ या चना अर्पित कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना आपके भाग्य को चमकाएगा और दिनभर आने वाली रुकावटों को समाप्त करेगा.

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