Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले
Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में मधुरता, पिता से मिलेगा सहयोग! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी व निवेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और पारिवारिक धरोहर की उचित देखभाल और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक सुधार और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने का रहेगा. इस समय आपकी व्यापारिक गतिविधियों और ऑपरेशंस में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि आर्थिक स्थिति और लिक्विडिटी अभी यथावत ही बनी रहेगी; इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिजनेसमैन को बहुत गंभीरता और सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि बाजार में आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. सतर्कता बरतें और अपने व्यावसायिक राज किसी से साझा न करें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा और नई योजनाओं को आकार देने का रहेगा. नौकरी में क्लाइंट्स और ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार पूरी तरह मधुर, पेशेवर और संयमित रखें; सितारों का पूरा साथ मिलने से आपकी साख मजबूत होगी. आज ऑफिस का कामकाज काफी हल्का और तनावमुक्त रहेगा; इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए शांत मन से आने वाले नए प्रोजेक्ट्स और कार्यों की प्लानिंग करें. कार्यक्षेत्र या जीवन में आ रही किसी भी जटिल समस्या के समाधान में आपके पिता का अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी साबित होगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, सामंजस्यपूर्ण और भाग्यशाली रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के बीच पुरानी दूरियां समाप्त होंगी और एक नई सुखद सहमति व संधि बन सकती है. भाग्य आपके पूरी तरह पक्ष में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी और घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक रूप से संभलकर रहने का है. खिलाड़ी किसी अप्रत्याशित या अप्रिय घटना को लेकर थोड़े चिंतित या विचलित हो सकते हैं; ऐसी बातों को अपने खेल पर हावी न होने दें और अपना पूरा फोकस अभ्यास पर बनाए रखें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन विरोधियों की हरकतों और अप्रिय घटनाओं से हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. सकारात्मक सोच अपनाएं और पिता से बातचीत कर मार्गदर्शन लें. नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सात्विक आहार लें.
शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
शुभ अंक: 6
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व शहद अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.
FAQs
Q1. 1 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को विरोधियों से क्यों सतर्क रहना चाहिए?
Ans. विरोधी आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं, इसलिए गंभीरता से काम करें और व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखें.
Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा मिलेगा?
Ans. ऑफिस का काम हल्का रहेगा, क्लाइंट्स से संबंध सुधरेंगे और पिता के सहयोग से जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी.
Q3. आज मीन राशि वालों के दांपत्य जीवन में क्या बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा?
Ans. जीवनसाथी के साथ नई सुखद संधि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी.
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