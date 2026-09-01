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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले

Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले

Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में मधुरता, पिता से मिलेगा सहयोग! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 06:27 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी व निवेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और पारिवारिक धरोहर की उचित देखभाल और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक सुधार और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने का रहेगा. इस समय आपकी व्यापारिक गतिविधियों और ऑपरेशंस में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि आर्थिक स्थिति और लिक्विडिटी अभी यथावत ही बनी रहेगी; इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिजनेसमैन को बहुत गंभीरता और सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि बाजार में आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. सतर्कता बरतें और अपने व्यावसायिक राज किसी से साझा न करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन राहत भरा और नई योजनाओं को आकार देने का रहेगा. नौकरी में क्लाइंट्स और ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार पूरी तरह मधुर, पेशेवर और संयमित रखें; सितारों का पूरा साथ मिलने से आपकी साख मजबूत होगी. आज ऑफिस का कामकाज काफी हल्का और तनावमुक्त रहेगा; इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए शांत मन से आने वाले नए प्रोजेक्ट्स और कार्यों की प्लानिंग करें. कार्यक्षेत्र या जीवन में आ रही किसी भी जटिल समस्या के समाधान में आपके पिता का अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद, सामंजस्यपूर्ण और भाग्यशाली रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के बीच पुरानी दूरियां समाप्त होंगी और एक नई सुखद सहमति व संधि बन सकती है. भाग्य आपके पूरी तरह पक्ष में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी और घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक रूप से संभलकर रहने का है. खिलाड़ी किसी अप्रत्याशित या अप्रिय घटना को लेकर थोड़े चिंतित या विचलित हो सकते हैं; ऐसी बातों को अपने खेल पर हावी न होने दें और अपना पूरा फोकस अभ्यास पर बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन विरोधियों की हरकतों और अप्रिय घटनाओं से हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. सकारात्मक सोच अपनाएं और पिता से बातचीत कर मार्गदर्शन लें. नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व शहद अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को विरोधियों से क्यों सतर्क रहना चाहिए?
Ans. विरोधी आपकी पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं, इसलिए गंभीरता से काम करें और व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा मिलेगा?

Ans. ऑफिस का काम हल्का रहेगा, क्लाइंट्स से संबंध सुधरेंगे और पिता के सहयोग से जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी.

Q3. आज मीन राशि वालों के दांपत्य जीवन में क्या बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा?

Ans. जीवनसाथी के साथ नई सुखद संधि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:27 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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