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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय

आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय

आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मजबूत होगा संचार कौशल, सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक बिजनेस में एक्टिव होने का सही समय! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 04:45 AM (IST)
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Meen Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, संचार कौशल, भाई-बहन, लघु यात्राएं, नेटवर्किंग व सक्रियता स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी संवाद शैली और संचार कौशल में जबर्दस्त निखार आएगा, जिससे आप अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, पैतृक व्यापार में सक्रियता और प्रॉपर्टी सौदों में सफलता का रहेगा.

सिद्धि योग से अधिक मुनाफा: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन के लिए बाजार से अधिक आर्थिक मुनाफा कमाने की बेहतरीन स्थितियां बनेंगी.

स्मार्ट डिसीजन व मैनेजमेंट स्किल: व्यापारी अपनी कुशल मैनेजमेंट स्किल (प्रबंधन क्षमता) और सटीक स्मार्ट निर्णयों के दम पर बाजार में अपनी एक मजबूत और नई साख स्थापित करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

पैतृक बिजनेस में एक्टिव होने का समय: जो जातक खानदानी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े हैं, उनके लिए अब सही समय आ गया है; आपको तुरंत बिजनेस में पूरी तरह एक्टिव और गंभीर हो जाना चाहिए.

प्रॉपर्टी सौदों में सफलता व महत्वपूर्ण सूचना: प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त (Real Estate) से जुड़े कार्यों में आज बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. किसी खास व्यक्ति या पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी और कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना प्राप्त होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिशियल यात्राओं में वरिष्ठों का मार्गदर्शन पाने और कार्यस्थल की राजनीति में धैर्य रखने का रहेगा.

ऑफिशियल यात्रा में सीनियर्स का साथ: आधिकारिक यात्रा (Official Travelling) के दौरान नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ, उच्चाधिकारियों और अनुभवी व्यक्तियों का भरपूर मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा.

ऑफिस पॉलिटिक्स में रखें धैर्य: कार्यस्थल पर चल रही आंतरिक गुटबाजी या ऑफिस की राजनीति को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान या खिन्न रह सकता है; ऐसे समय में किसी विवाद में पड़ने के बजाय पूर्ण धैर्य और संयम बनाए रखें, यही आपके हित में रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण विवाह के उत्तम प्रस्ताव और परिजनों के साथ खुशियां लेकर आया है.

विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता: परिवार में जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए आज किसी अच्छे और प्रतिष्ठित घराने से विवाह का बेहतरीन रिश्ता आने की प्रबल संभावना बनेगी.

व्यापारिक डिलीवरी में क्वालिटी का ध्यान: पारिवारिक या व्यक्तिगत व्यवसाय में आपको मन मुताबिक बड़ा ऑर्डर हासिल हो सकता है; किंतु ध्यान रखें कि अपने उत्पाद व माल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें ताकि संबंधों व साख पर कोई आंच न आए.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स अपनी डेली रूटीन में योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अनिवार्य रूप से शामिल करें; इससे आपकी शारीरिक फिटनेस, स्टैमिना और मानसिक एकाग्रता दोनों में अभूतपूर्व सुधार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की भागदौड़ और मानसिक हलचल के कारण शाम को बांहों, कंधों या गले में हल्का खिंचाव व थकान रह सकती है. समय पर पौष्टिक और संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और रात्रि को शांत वातावरण में विश्राम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, कच्चा दूध, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से संचार क्षमता मजबूत होगी, सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा मिलेगा, प्रॉपर्टी के काम बनेंगे और परिवार में विवाह के शुभ अवसर प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 04:45 AM (IST)
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