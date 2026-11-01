Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता व आकस्मिक धन लाभ स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं.

पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर और रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग से आपकी रचनात्मक प्रतिभा निखरेगी; फंसा हुआ धन मिलने और करियर में बड़े ब्रेकथ्रू के प्रबल योग बन रहे हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (5वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (शेयर बाजार या सट्टे से दूर रहें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

फंसा हुआ धन वापस मिलेगा: साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

कारोबार का विस्तार और बड़ी डील: दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ेंगी. त्योहारी मांग को देखते हुए आप अपने कारोबार का दायरा बढ़ाएंगे और कोई बड़ी व्यावसायिक डील सफलतापूर्वक फाइनल हो सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

दिन की शुरुआत शानदार खुशखबरी से: दिन की शुरुआत करियर या नई जॉब से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होगी, जो आपकी पुरानी सभी चिंताओं को समाप्त कर देगी.

मनचाही नौकरी और आत्मसंतोष: बेरोजगार जातकों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनपसंद नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने पक्ष में ढालने में सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संतान सुख, दांपत्य में संयम जरूरी: संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं और परिवार को समय दें.

खिलाड़ियों और छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बड़ी कामयाबी मिलेगी. खिलाड़ी अपनी फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरा जोर लगाएंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता और ऊर्जा भरपूर रहेगी; पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर प्रातः काल सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. श्री सूक्त अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और गाय को पके हुए चावल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाएं. इससे आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख में अपार वृद्धि होगी.

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