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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल

Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल

Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: 5वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से मीन राशि को धन लाभ. फंसा हुआ पैसा वापस, नई जॉब की सौगात और रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता व आकस्मिक धन लाभ स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. 

पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर और रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग से आपकी रचनात्मक प्रतिभा निखरेगी; फंसा हुआ धन मिलने और करियर में बड़े ब्रेकथ्रू के प्रबल योग बन रहे हैं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (5वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (शेयर बाजार या सट्टे से दूर रहें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)
फंसा हुआ धन वापस मिलेगा: साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

कारोबार का विस्तार और बड़ी डील: दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ेंगी. त्योहारी मांग को देखते हुए आप अपने कारोबार का दायरा बढ़ाएंगे और कोई बड़ी व्यावसायिक डील सफलतापूर्वक फाइनल हो सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)
दिन की शुरुआत शानदार खुशखबरी से: दिन की शुरुआत करियर या नई जॉब से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होगी, जो आपकी पुरानी सभी चिंताओं को समाप्त कर देगी.

मनचाही नौकरी और आत्मसंतोष: बेरोजगार जातकों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनपसंद नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने पक्ष में ढालने में सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)
संतान सुख, दांपत्य में संयम जरूरी: संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं और परिवार को समय दें.

खिलाड़ियों और छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बड़ी कामयाबी मिलेगी. खिलाड़ी अपनी फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरा जोर लगाएंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक प्रसन्नता और ऊर्जा भरपूर रहेगी; पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर प्रातः काल सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. श्री सूक्त अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और गाय को पके हुए चावल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाएं. इससे आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख में अपार वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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