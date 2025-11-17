हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMecca Medina: एक शहर, दो रूहानी सफर, क्यों उमराह मेहमान बनाता है और हज गवाह? जानें छुपा रहस्य..

Mecca Medina: एक शहर, दो रूहानी सफर, क्यों उमराह मेहमान बनाता है और हज गवाह? जानें छुपा रहस्य..

Mecca Medina: मक्का से मदीना की राह में 42 भारतीय उमरा यात्री हादसे में शहीद — इबादत के सफर में जाना मौत नहीं, अल्लाह का बुलावा होता है. रब जन्नतुल फ़िरदौस नसीब करे...

By : हर्षिका मिश्रा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 17 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

क्या होता है उमराह?  इस्लाम में उमराह को बेहद खास माना जाता है. इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक उमराह अल्लाह के करीब जाने का एक ऐसा मौका होता है, जहां मुसलमान अपने  गुनाहों की माफी मांग सकता है और अल्लाह के करीब हो सकता है. उमराह का मतलब मक्का में हरम शरीफ की जियारत करने से हैं, हालांकि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है, यह साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं.

उमराह में मुसलमान काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी हरम शरीफ की तवाफ करते हैं और सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं.  मान्यता है कि जिसका तवाफ पूरा हो जाता है, उसका उमराह मुकम्मल हो जाता है. आखिर में एहराम तोड़ने के लिए मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं. वहीं, औरतों को अपने बाल एक उंगली के बराबर काटने होते हैं.

हज और उमराह में क्या फर्क है?

हज और उमराह इस्लाम में बेहद खास और रूहानी सफर माना जाता है. हर मुसलमानों पर एक हज जरूर फर्ज होता है, खासकर उन सभी लोगों पर जो मालदार है. अगर ऐसे लोग हज नहीं करते हैं तो वह गुनहगार कहलाएंगे. जबकि उमराह के लिए ऐसा नहीं माना गया है, क्योंकि उमराह मुस्तहब होता है. उमराह और हज का एक ही मकसद होता है, अल्लाह की रजा और अपने गुनाहों की माफी मांगना.

हज और उमराह में कई फर्क है जैसे आपको हज के दौरान अरफात के मैदान में ठहरना पड़ेगा, साथ ही कुर्बानी करानी पड़ेगी और शैतान को कंकरिया मारनी पड़ेगी.  जबकि उमराह करने वाले लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं, वहां काबा शरीफ का तवाफ करते हैं. उमराह की खास बात यह है कि हज के दिनों को छोड़कर साल भर कभी भी किया जा सकता है. ईमान को ताज़ा करने और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने का एक खूबसूरत मौका है.

सोमवार तड़के मक्का से मदीना जा रहे भारतीय उमरा यात्रियों की बस मुफ़रिह़त इलाके में एक डीज़ल टैंकर से टकरा गई. बस में 43 लोग सवार थे जिनमें से शुरुआती जानकारी के अनुसार केवल एक यात्री जीवित बचा है. बाकी 42 यात्रियों के शहीद होने की आशंका जताई जा रही है. अधिकतर यात्री तेलंगाना के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं.

यह समूह मक्का में उमरा अदा कर चुका था और रोज़े-ए-रसूल ﷺ की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ़ की ओर बढ़ रहा था. हादसे की वजह भले सड़क दुर्घटना हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय में यह भावना बहुत गहरी है कि —
जो अल्लाह के घर की इबादत के सफर में दुनिया से रुख़्सत होते हैं, वे मौत नहीं पाते, बल्कि अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत का बुलावा पाते हैं.

मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक —
“काबा की देहलीज़ पर इबादत पूरी कर, रसूल के शहर की तरफ़ बढ़ते हुए जान देना मुकद्दर वालों को ही नसीब होता है. यह दुनिया की नज़र में मौत है, लेकिन ईमान वालों की नज़र में यह बुलावा जन्नत का होता है.

हादसे ने पूरे भारतीय मुस्लिम समुदाय को ग़मगीन कर दिया है, लेकिन लोगों के दिलों में यह उम्मीद भी है कि —
अल्लाह उन सभी शहीद हुए मुसाफ़िरों को जन्नतुल फ़िरदौस में उंचा मक़ाम दे, और उनके घर वालों को सब्र और हिम्मत अता करे. पूरे देश में उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 17 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Indian Pilgrims Mecca Medina Islamic Belief Umrah Accident

Frequently Asked Questions

मक्का से मदीना जा रहे यात्रियों के साथ क्या हुआ?

मक्का से मदीना जा रही एक बस की डीज़ल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसमें 42 यात्रियों के शहीद होने की आशंका है। वे उमराह के बाद रोज़े-ए-रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे थे।

और पढ़ें
