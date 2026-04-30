May Masik Rashifal 2026: मई में 4 ग्रहों की परेड राशियों पर गहरा असर डालने वाली है. इस महीने सूर्य वृषभ राशि, मंगल-बुध मेष राशि, शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे. ऐसे में मासिक राशिफल में जानें मई 2026 में आपकी लव लाइफ, आर्थिक, स्वास्थ, शिक्षा, व्यापार, परिवार पर क्या असर पड़ेगा.

मेष राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन- मेष राशि वाले को पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा शुक्र स्वगृही है परिवार के साथ रिश्तेदार का भी सहयोग मिलेगा, 14 मई को शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेगे परिवार में धीरे धीरे विवाद बढेगा विवाद में शनि का भरपूर सहयोग मिलेगा शनि का तीसरा दृष्टी दुसरे भाव पर है जिसे संतुलन में कमी बनेगा साथ ही माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी - बिजनेश कर रहे है 15 मई तक कोई खास लाभ नहीं होगा, सूर्य और बुध का सहयोग मिलेगा.लेकिन व्यापार में स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी,दुसरे के भरोसा पर कार्य नहीं करे. व्यापार के लिए लम्बी यात्रा बनेगी.नौकरी करने वाले अपने कार्य पर ध्यान रखे, अधिकारी के साथ विवाद नहीं करे.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है 14 मई तक शिक्षा मे ध्यान रहेगा, सिलेबस पर ध्यान रखे .उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगी विशेषकर जो लोग एडवोकेट या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगी, करियर अच्छे स्थति में रहेगा नए नौकरी की प्लान किए है सफलता मिलेगी.

प्रेम जीवन - लव लाइफ में मई का महीना कोई खास नहीं रहेगा,सूर्य पहला भाव में है पार्टनर के साथ विवाद बढेगा आपके अन्दर इगो में वृद्धि होगी,15 मई के बाद लव लाइफ मजबूत बनेगा. वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे,रिलेशनशिप में है थोडा इंतजार करे लेकिन कोई बड़ा परेशानी नहीं होगी.

स्वास्थ्य - मेष राशि के स्वामी मंगल द्वादश भाव में शनि और बुध के साथ है 11 मई को मंगल पहले भाव में संचरण करेगे स्वस्थ्य में कोई खास परेशानी नहीं आएगी लेकिन सरदर्द तथा आंख के दर्द से परेशान रहेगे.

लकी नंबर -5

लकी कलर- गुलाबी

उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करे

जरुरत मंद लोगों को भोजन कराए.

वृषभ राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन मई के महीने में कुछ खास नहीं रहेगा दुसरे भाव के स्वामी बुध अच्छे स्थति में नहीं है देवगुरु वृहस्पति दूसरे भाव में है संवाद करने के तौर तरीके में बदलाव होगा. परिवार के सदस्य से सहयोग मिलेगा,लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं रखे.14 मई को शुक्र और गुरु की युति दुसरे भाव में होगी परिवार का सहयोग मिलेगा,पारिवारिक रिश्ता मजबूत होगा,परिवार के प्रति लापरवाही नहीं करे.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापार करने वाले को शनि लाभ देंगे शनि लाभ भाव में है. शुक्र 14 मई को गुरु और शुक्र की युति होगी, व्यापार धीमी गति से चलेगा, व्यापार में निवेश नहीं करे नुकसान होगा. नौकरी करने वाले कार्य स्थल पर आपका प्रभाव मजबूत बनेगा,अपने कार्य पर फोकस रखे,विवाद से दूर रहे.नए नौकरी की तलाश में है सफलता मिलेगी.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए मई के महिना में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा हालांकि बिच -बिच में शिक्षा में ज्यादा समस्या बन सकती है, प्राइमरी स्कूल में पढाई कर रहे है अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दे.उच्य शिक्षा जैसे बैंकिंग या सोसल नेटवर्किंग की पढाई कर रहे है अपनी याददाश्त मजबूत रखे ,करियर में परेशानी होगी.

प्रेम जीवन- प्रेम सम्बन्ध को लेकर परेशान रहेंगे, वर्क लोड ज्यादा होने के कारण क्वालिटी टाइम नहीं देंगे,बुध अच्छे स्थति में नहीं है पार्टनर के साथ छोटी -छोटी बात के कारण विवाद बढ़ सकता है,शुक्र का प्रभाव से लव लाइफ में हल्की रोमांस बढ़ेगी.वैवाहिक जीवन संतोषप्रद रहेगा 11 मई को मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगे,परिवार से बाहर रह रहे वैवाहिक जीवन मजबूत बनेगा.

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य मई के महीने में कोई खाश परेशानी होगी.खान पान ध्यान रखे,11 मई को मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगे वाहन चलाते समय सावधानी, रखे चोट -चपेट की संभावना है .

लकी नंबर - 3

लकी कलर - सफेद

उपाय - भगवान शिव को जल से अभिषेक करे .

भगवान सूर्य को जल में लाल कुमकुम डालकर अर्घ्य दे .

मिथुन राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे चौथे भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में है,वाणी का प्रभाव मजबूत होगा.परिवार के सदस्य एक दुसरे को मदद करेगे.11 मई को मंगल एकादश

भाव में गोचर करेगे पहले से इस भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है,पारिवारिक आय मजबूत बनेगा किसी तरह की चिंता की जरुर नहीं है,माह के मध्य से पारिवारिक रिश्ता और मजबूत होगा.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापारी वर्ग इस माह प्रसन्न रहेगे शुक्र द्वादश भाव में 14 मई तक रहेगे सूर्य और बुध व्यापार को एक नई दिशा देने में कामयाब रहेगे.पुराने ग्राहक के साथ तालमेल बनेगा,व्यापार में उन्नति होगी.नौकरी कर रहे है दशम भाव में मंगल और शनि की युति है,नौकरी में आपका प्रभाव मजबूत रहेगा 11 मई को मंगल एकादश भाव में गोचर करेगे,नौकरी में पहले से परेशानी थी वह समाप्त होगा लेकिन कार्य का बोझ बढ़ेगा.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा पढाई में रूचि बढेगी, शिक्षा में उन्नति करेगे हालांकि गुरु पहला भाव में है लेकिन बुध अच्छे स्थति में नही है 15 मई को सूर्य एकादश भाव में गोचर करेगे, बुध के सहयोग नहीं मिलेगा, उच्य शिक्षा की तैयारी कर रहे है एकाग्रता बनाए रखे.करियर में उन्नति करेगे ग्रहों का सहयोग मिलेगा,नए नौकरी की प्लान किए है सफलता मिलेगी.

प्रेम जीवन - प्रेम सम्बन्ध को लेकर उत्सुक्त रहेगे,पार्टनर से सहयोग मिलेगा.रोमांस में वृद्धि होगी 14 मई तक शुक्र एकादश भाव में रहेगे फिर पहले भाव में गुरु के साथ युति बनेगी, मनमानी आदत को दूर करे पार्टनर से रिश्ता मजबूत बनेगा ,प्रेम विवाह का प्लान किए है पार्टनर से प्रस्ताव मिलेगा, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य - माह के मध्य तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करे,15 मई के बाद स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा,शुक्र तथा गुरु की युति तथा बुध का प्रभावशील होना ,स्वस्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है सर्दी जुकाम तथा लू लगने की संभावना है बाहर निकलते समय सर को ढक कर निकले.

लकी नंबर - 9

लकी कलर - संतरी

उपाय - गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजन करे

नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे .

कर्क राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - परिवारिक जीवन सुखद रहेगा दुसरे भाव के स्वामी सूर्य दशम भाव में 15 मई तक रहेगे.शुक्र 14 मई तक एकादश भाव में संचरण करेगे.सभी सदस्य एक दुसरे को सहयोग करेगे. लेकिन किसी बात को लेकर मन में कन्फ्यूजन नही रखे अपनी विचार का प्रस्ताव रखे.पारिवारिक आय अनुकूल रहेगा,एक दुसरे को सहयोग करेगे.बेवजह के बात से दूर रहे.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापारी वर्ग के लिए यह माह मिला जुला रहेगा,11 मई तक मंगल नवम भाव में रहेगे व्यापार में उन्नति होगा साथ ही ग्राहक के साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा,लेकिन नए व्यापार के लिए की योजना बनाए है कोई खास लाभ नहीं होगा.नौकरी करने वाले अच्छे स्थति में रहेगे सूर्य दशम भाव में है पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी,वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा,शनि के कारण वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करेगे.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है 15 मई तक सूर्य अच्छे स्थति में है.11 मई को मंगल दशम भाव में गोचर करेगे. व्यर्थ के समय व्यतित नहीं करे ,समय का उपयोग करे,मेडिकल तथा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढाई कर रहे है सफलता मिलेगी.करियर साधरण तौर पर रहेगा 11 मई के बाद करियर और बढ़िया स्थति में आएगा,माह के मध्य से नए नौकरी के अवसर प्राप्त होगा.

प्रेम जीवन - प्रेम जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं होगा पार्टनर के साथ संवाद ठीक तरीके से करे,11 मई को मंगल दशम भाव में गोचर करेगे,प्रेम सम्बन्ध में मोह भंग हो सकता है.वाणी पर नियंत्रण रखे स्थति पर नियंत्रण में होगा ,प्रेम सम्बन्ध को मजबूत करने के लिए पार्टनर को सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान करे, रिश्ते मधुर बनेगा ,वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा.

स्वास्थ्य - स्वस्थ्य को लेकर प्रसन्न रहेगे पहले से स्वास्थ्य में परेशानी जूझ रहे थे उन्हें राहत मिलेगा,15 मई के बाद सूर्य एकादश भाव में गोचर करेगे,मौसमी बिमारी से थोड़ी परेशान रहेगे,खान पान ठीक रखे .

लकी नंबर - 1

लकी कलर - सफेद

उपाय - मंगलवार को गुड का दान करे

प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे ,

सिंह राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - सिंह राशि वाले के लिए मई का महिना पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा दुसरे भाव के स्वामी बुध सहयोग करेगे.चौथे भाव के स्वामी मंगल 11 मई को नवम भाव में गोचर करेगे पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा लेकिन पारिवारिक विवाद से दूर रहने का प्रयास करे .सूर्य और बुध की युति जीवन में एकता तथा एकाग्रता बढ़ाएगा साथ ही चिंता दूर करेंगे

व्यापार तथा नौकरी - माह के सुरुआत में व्यापार अनुकूल नहीं रहेगा 11 मई के बाद व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा लेकिन नए व्यापार का प्लान नहीं करे निवेश से बचे नौकरी में आपका प्रभाव कार्य के उपर डिपेंड रहेगा 14 मई को शुक्र एकादश भाव में जायेगे 15 मई को सूर्य दशम भाव में गोचर करेगे नौकरी सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा,कार्य में ध्यान रखे .

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को मई महीने में पढाई पर फोकस रखे ,शिक्षा के स्वामी गुरु एकादश भाव में है मेहनत करे लाभ होगा.उच्य शिक्षा की तैयारी कर रहे है आपका परफोर्मेस बेहतर रहेगा,करियर में आपका प्रभाव 14 मई के बाद मजबूत बनेगा.नए नौकरी की तैयारी कर रहे है 15 मई के बाद सफलता मिलेगा.

प्रेम जीवन - प्रेम जीवन में उत्साहित रहेगे,ग्रहों का सहयोग मिलेगा पार्टनर के साथ अच्छी तालमेल बनेगी.लव लाइफ में एक दुसरे को क्वालिटी टाइम देंगे.सिंगल है इस माह परिणय सूत्र के बंधन का योग बन रहा है,वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे लेकिन संवाद करते समय थोडा सावधानी रखे रिश्ते का आनंद उठाए .

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहे आठवें भाव में शनि मंगल की युति है कोई भयंकर बिमारी की संभावना नहीं है, गर्मी से परेशान रहेगे.तरल वस्तु का उपयोग करे स्वास्थ्य ठीक रहेगा .

लकी नंबर - 7

लकी कलर - भूरा

उपाय - उगते हुए सूर्य को जल में लाल फुल तथा लाल चंदन डालकर जल दे .

कन्या राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - कन्या राशि वाले को मई का महिना परिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा,पारिवारिक जीवन में संतुष्ट रहेगे.परिवार के के साथ डॉब्लोपमेंट पर मीटिंग होगी सातवें भाव में शनि और मंगल है ,15 मई को सूर्य नवम भाव में संचरण करेगे इसलिए कोई खास उम्मीद नहीं रखे.पिता के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है चिंता नहीं करे ,उनका सही इलाज कराए

व्यापार तथा नौकरी - व्यापार को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रहे जैसा चल रहा है उसको मेंटेन करे सातवे भाव में शनि और मंगल की युति धीरे धीरे लाभ देगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी 14 मई के बाद व्यापार में लाभ होना आरम्भ होगा ,नौकरी में लापरवाही नहीं करे अपने रिस्पांसबिलिटी को समझे तथा समय का ध्यान रखे.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को पढाई पर ध्यान देना पड़ेगा तभी आगे की प्लान सही तरीके से करेगे,उच्च शिक्षा की पढाई कर रहे है सहपाठी के भरोसा पर नहीं रहे.हलाकि अध्यापक सहयोग करेगे.करियर में मेहनत करना पड़ेगा 15 मई तक करियर में बेस्ट ग्रोथ करेगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी नए नौकरी का प्लान किए है सफलता मिलेगा.

प्रेम जीवन - प्रेम सम्बन्ध में 15 मई तक मायूस रहेगे पार्टनर के साथ संवाद करते समय रफ लैंग्वेज टॉकिंग नहीं करे,पार्टनर के बात को अहमियत दे साथ ही रिलेशन में भाषा का बॉडिंग रखे.सिंगल है अगर किसी के साथ नजदीकी बढ़ गई है रिश्ते में समय दे,वैवाहिक जीवन में शनि और मंगल की युति रिश्ते में तनाव देंगे,प्रयास करे रिश्ता मधुर बने .

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य मई के महिना मे साधारण रहेगा लेकिन चिंता नहीं करे कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, बुध अच्छे स्थति में नहीं है.शनि मंगल सातवे भाव में रहेगे सर दर्द से परेशान रहेगे,15 मई के बाद नस सम्बंधित परेशानी बनेगी .

लकी नंबर - 8

लकी कलर - आसमानी

उपाय - भगवान शंकर को दूध तथा मधु से अभिषेक करे .

जरुरतमंद लोगो को भोजन कराए.

तुला राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन माह के शुरूआत में प्रसन्न रहेगे,दुसरे भाव के स्वामी मंगल शनि के साथ छठे भाव में है 11 मई को मंगल सप्तम भाव में गोचर करेगे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ कहा सुनी होगी,14 मई को शुक्र आठवें भाव में गोचर करेगे परिवार सदस्य को प्रसन्न रखे. परिवार के नई कार्य का प्लान नहीं करे .

व्योपार तथा नौकरी - व्यापार को लेकर कन्फ्यूजन रहेंगे गुरु के प्रभाव से व्यापार ठीक चलेगा लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होगा ,नए व्यापार की प्लान नहीं करे आर्थिक नुकसान होगा.नौकरी करने वाले कार्य क्षेत्र मिला जुला रहेगा नौकरी में आपका प्रभाव बनेगा लेकिन अपनी कार्य किसी दुसरे पर नहीं सौंपे 15 मई को सूर्य आठवें भाव गोचर करेगे,सहकर्मी से सहयोग नहीं मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर - शिक्षा को लेकर तत्पर रहना पड़ेगा,गुरु नवम भाव में है प्राइमरी स्कूल में पढाई कर रहे हैं उनके गतिविधि ध्यान रखे लेकिन उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगा राहु पंचम भाव में है अपना ईगो पर कंट्रोल करे,करियर में मिला जुला रहेगा लेकिन ग्रहों की स्थति के कारण करियर में ओवर कॉन्फिडेंस पर नियंत्रण रखे .

प्रेम जीवन - लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहेंगे शुक्र आठवें भाव में है माह 14 मई को नवम भाव में संचरण करेगे पार्टनर से सहयोग मिलेगा रोमांस में वृद्दि होगी,पार्टनर से विवाह को लेकर प्लान बनेगा.सिंगल है सोसल मिडिया के द्वारा किसी से मुलाकात होगी ,वैवाहिक जीवन में थोडा विवाद बन सकता है प्रयास करे विवाद से दूर रहे .

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते है शुक्र सप्ताह के मध्य तक आठवें भाव में है 14 मई को नवम भाव में संचरण करेगे सूर्य 15 मई को आठवें भाव में संचरण करेगे,चोट चपेट की समस्या बनेगा,लेकिन ब्लडप्रेशर से सम्बंधित पहले से परेशानी है सुबह में टहले तथा व्यायाम स्वस्थ्य रहेगे .

लकी नंबर - 2

लकी कलर - फिरोजा

वृश्चिक राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन मई के लिए मई महीना में संभलकर रहे बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहेगी, गुरु अष्टम भाव में इसलिए छोटी -छोटी परेशानी बनेगी.शनि मंगल के सहयोग से परिवार के बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा, उनके बात को अहमियत दे रिश्ता में सुधार होगा ,लेकिन चौथे भाव में राहु है भाई -बहन से सहयोग में कमी महसूस करेगे,पारिवारिक खर्च में वृद्दि होगी.

व्योपार तथा नौकरी - व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा सातवे भाव में शनि और मंगल व्यापारिक रिश्ता को मजबूती प्रदान करेंगे,लोहा तथा इलेक्ट्रिक से सम्बंधित व्यापार कर रहे हैं लाभ होगा.14 मई के बाद व्यापार धीमी होगी.नए निवेश का का प्लान नहीं करे. नौकरी में प्रभाव मजबूत बनेगा,सूर्य और शुक्र अच्छे स्थति में है नौकरी में अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेगे,पद प्रतिष्ठा में उन्नति होगा.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए उन्नति का महीना रहेगा उच्य शिक्षा की तैयारी कर रहे है अपने प्लान में सक्सेस रहेगे मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कर रहे है या रिसर्च से जुड़े पढाई कर रहे है मेहनत करे सफलता मिलेगा.करियर में कोई नया मौका मिल सकता है लेकिन उसे पकड़ने के पहले अच्छे से सोच विचार करके पहल करे.प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी.

प्रेम जीवन - प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रहेगे शनि और मंगल पंचम भाव में है पार्टनर के साथ समय व्यतीत करे ,अपनी बात किसी दुसरे को शेयर नहीं करे 11 मई को मंगल छठे भाव रहेगे पार्टनर से विवाद नहीं करे मीठी मीठी प्यार भरी रोमांटिक बात करे,वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन बनेगी 15 मई के बाद वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा अपने रिश्ते में प्रसन्न रहेगे .

स्वास्थ्य - स्वस्थ्य मई के महिना में मिला जुला रहेगा मंगल और शनि ब्लड सम्बन्धी परेशानी दे सकते है 11 मई के बाद मधुमेह से पीड़ित रोग परेशान रहेगे,अन्य लोग गर्मी से परेशान रहेगे खान पान पर ध्यान रखे बुखार तथा सर दर्द से परेशान रह सकते है .

लकी नंबर - 5

लकी कलर - लाल

उपाय - शुक्रवार को मंदिर में चावल दान करे.

भगवान गणेश का पूजन करे .

धनु राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - धनु राशि वाले मई में पारिवारिक जीवन कोई खास नहीं रहेगा. शनि और मंगल चौथे भाव में है परिवार में छोटी -छोटी बात पर विवाद बनेगा.गुस्सा पर नियंत्रण रखे, गुरु का सहयोग मिलेगा साथ ही गुरु 11 मई को मंगल पंचम भाव में गोचर करेगे पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा.परिवार में सभी सदस्य प्रसन्न रहेगे.पारिवारिक खर्च में वृद्दि होगी, इलेक्टिकल तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु खराब हो सकते है.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापार कर रहे है नए नए लोग से सम्बन्ध बनेगे व्यापार को लेकर भागदौड़ बनेगी लेकिन परिणाम सकारत्मक मिलेगा. बकाया पैसा वापस मिलेगा नए व्यापार की प्लान किए है पोस्पांड करे.नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी.ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी लेकिन कार्य स्थल पर अन्य लोगो पर भरोसा नहीं करे विशेषकर महिलाएं गुस्से से दूर रहे.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को पढाई में ध्यान देना पड़ेगा अपनी सिलेबस पर ध्यान दे,मेहनत का परिणाम सकारत्मक रहेगा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगी.लेकिन माता पिता के बात को अवहेलना नहीं करे करियर में प्रोग्रेस करेगे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे है उन्हें उन्हें इंतजार करना पड़ेगा.सोसल मिडिया से जुड़े कार्य कर रहे है,अनुकूल रहेगा.

प्रेम जीवन - लव लाइफ में 11 मई तक रिलेशन से खुश रहेगे, मंगल गोचर के बाद लव लाइफ में टकराव होगी सामाजिक मर्यादा मेंटेन करे रिश्ते में ताजगी आएगी 14 मई को शुक्र छठे भाव में संचरण करेगे ,पार्टनर के बात को समझे.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे शुक्र का सहयोग मिलेगा, पुराने बिछड़े मित्र से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, थकान बनेगी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे संतुलित भोजन करे माह के मध्य में पाचन सम्बंधित परेशानी बनेगी ,संभवतः प्रयास करे भरपूर नींद दे थकान को दूर करे.

लकी नंबर - 1

लकी कलर - संतरी

उपाय - शुक्रवार को चीनी दान करे

भगवान विष्णु का पूजन करे .

मकर राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - मकर राशि वाले मई महीने में पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा.सूर्य और बुध चौथे भाव में है परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनेगी,लेकिन कुछ विवाद भी होगा.शनि मंगल की युति तीसरे भाव में है इलेक्ट्रिक वस्तु पर ध्यान रखे उपकरण खराब हो सकते है.अधूरे पड़े परियोजना को लेकर चर्चा चलेगी,परिवार के जरुरी वस्तु की खरीदारी हो सकती है. पिता का स्वस्थ्य ठीक नहीं रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापार में आपका वर्चस्व चलेगा, व्यापारिक निर्णय मजबूत बनेगा. सूर्य और बुध की दृष्टि दशम भाव पर है पारिवारिक व्यापार से जुड़े है अच्छा प्रोग्रेस करेगे.15 मई के बाद व्यापार धीमी होगी.नौकरी में परफॉर्मेस बेस्ट रहेगा सीनियर अधिकारी के साथ विवाद नहीं करे शुक्र पंचम भाव में महिला अधिकारी के साथ नजदीकी बढेगी,उनकी बात को अवहेलना नहीं करे.

शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों के लिए यह महिना अनुकूल रहेगा, शिक्षा में मेहनत करे परिणाम सकारत्मक मिलेगा,उच्च शिक्षा की पढाई कर रहे है अपनी परियोजना पर ध्यान दे सफलता मिलेगा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगा. करियर में कुछ अलग से जिम्मेदारी मिल सकती है दबाव बनेगा लेकिन आपकी सूझबुझ से परिणाम आपके पक्ष में आएगा.

प्रेम जीवन- प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे शुक्र पंचम में 14 मई तक रहेगे पार्टनर के साथ साथ प्रसन्न रहेगे,एक दुसरे को मदद करेगे 14 मई के बाद रिश्ता में दुरी बनेगी.एक दुसरे पर आरोप लगायेगे,सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिलेगा.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे चंद्रमा आपके रिश्ते में ताजगी देंगे.

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य मई के महीने में हेल्थी रहेगे शनि और मंगल की युति से स्वास्थ्य को ठीक रहेगा,जल्दबाजी में यात्रा नहीं करे चोट चपेट की संभवाना है.11 मई के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखे नस से सम्बंधित परेशानी बन सकता है खान पान पर ध्यान रखे तले भुने भोजन नहीं खाए.

लकी नंबर - 6

लकी कलर - फिरोजा

उपाय - सिद्धिकुंजिका का पाठ करे

शनिवार को कला उरद का दान करे.

कुम्भ राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - परिवारिक जीवन मई महीने में बदलाव दिखाई देगा ग्रहों की स्थति मजबूत है परिवार में एकता तथा सद्भावना बनेगी गुरु मजबूत स्थति में है भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेंगे परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा,ओवरकॉफिडेंस से बचे माह के मध्य से थोड़ी परेशानी बनेगी शुक्र चौथे भाव में है माता पिता का सहयोग मिलेगा भाई बहन कार्य में मदद करेगे.

व्यापार तथा नौकरी - व्यापार में लाभ होगा सूर्य और बुध की युति व्यापार में लाभ देगा.मंगल का गोचर 11 मई को होगा, व्यापार में अचानक से लाभ में वृद्धि होगी हालांकि बाजार में आपके प्रतिद्वंदी परेशान करने की योजना बनायेगे नए व्यापार की योजना बनाए है सफल रहेगे.नौकरी में ध्यान दे कार्य में लापरवाही नहीं करे,नौकरी में परेशानी हो सकती है सहकर्मी का सहयोग नहीं मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर - शिक्षा में उन्नति के रास्ते खुलेगे लेकिन एकाग्रता बनाए रखे आगे की पढाई की योजना बनाए है उसके मदद मिलेगा.गुरु पंचम भाव में है यह समय मेहनत का है,ध्यान दे ,प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है मेहनत करे. करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएगा.

प्रेम जीवन - प्रेम जीवन में अनुकूल रहेगा लेकिन 15 मई से हल्की विवाद बनेगा,गुरु पंचम भाव में है रिश्ता मजबूत रखेंगे लेकिन बुध के कारण पार्टनर के साथ विवाद बनेगा,शुक्र का सहयोग मिलेगा लिविंग रिलेशन में है पार्टनर को प्रसन्न रखे उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट दे.प्रेम विवाह का प्लान किए है अपने योजना में सफल रहेगे.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा.

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर मई महीने में कोई विशेष चिंता नहीं करे. स्वस्थ्य रहेगे,राशि के स्वामी शनि मंगल के साथ दुसरे भाव में है राहु पहला भाव में है पहले से किसी बिमारी से परेशान थे इस माह स्वस्थ्य रहेगे.

लकी नंबर - 3

लकी कलर - भूरा

उपाय - बजरंग बाण का पाठ करे.

भगवान विष्णु का पूजन करे, पिला चंदन का तिलक लगाए.

मीन राशि मई 2026

पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन मई महीने में मीन राशि वाले को संभलकर रहना पड़ेगा. पारिवारिक जीवन में ओवर थिंकिंग से बचे. दुसरे भाव में सूर्य है ,केंद्र में शनि और मंगल की युति पारिवारिक जीवन में उदारता बनाएंगे 15 मई तक परिवार में सावधानी बरते.परिवार के सदस्यों के साथ विवाद से दूर रहे. वाणी को नियंत्रण में रखे. सदस्यों के साथ बैठकर बात करे रिश्ता मजबूत बनेगा. व्यापार तथा नौकरी - व्यापार में कुछ खास नहीं होगा बुध अच्छे स्थति में नहीं है, व्यापार जैसा चल रहा है उसे मेंटेन रखे हालांकि गुरु के सहयोग से व्यापार में स्लो स्लो प्रोग्रेस होगा.अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा.नौकरी में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम अनुकूल रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर विवाद से दूर रहे ,कार्य पर फोकस रखे. शिक्षा तथा करियर - विधार्थियों को अपना फोकस शिक्षा पर रखे स्कूल की छुट्टियों में पुराने पाठयक्रम पर ध्यान रखे.प्राइमरी स्कूल में पढाई कर रहे है शिक्षा में ध्यान दे.उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है सूर्य दुसरे भाव है शिक्षा में सहयोग करेगे,15 मई के बाद शिक्षा में विशेष ध्यान देना पड़ेगा.करियर पर फोकस रखे कार्य का दबाव रहेगा.लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझे कार्य को नई रूप दे. प्रेम जीवन - लव लाइफ को लेकर चिंतित रहेगे 14 मई तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे पार्टनर से सहयोग में कमी महसूस करेगे. भावनात्मक उतार बनेगा लेकिन नए नए रिश्ते का ऑफर मिलेगा.सिंगल है विवाह को लेकर चर्चा चलेगी मन प्रसन्न रहेगा,वैवाहिक जीवन में शनि मंगल विवाद कराएंगे,14 मई के बाद वैवाहिक जीवन में खुश रहेंगे. स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित रहेगे, मानसिक स्थति ठीक नहीं रहेगा.शनि मंगल पेट सम्बन्धित सम्बंधित समस्या बनाएंगे नींद भरपूर ले ,थकान महसूस करेगे 15 मई के बाद स्पाइनल की समस्या की बनेगी, सुबह में टहले तथा योगा करे स्वास्थ्य ठीक रहेगा. लकी नंबर - 8 लकी कलर - पिला उपाय - भगवान विष्णु का पूजन करे भगवान विष्णु का पूजन करे.

May 2026 Calendar: मई में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती समेत कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें