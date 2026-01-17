Mauni Amavasya 2026 LIVE: साल की पहली मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है. शास्त्रों के अनुसार रविवार को अमावस्या तिथि हो तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर पूजा-अर्चना करने से विशेष फल मिलता है. इसी कारण इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा.

पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 17 जनवरी, शनिवार की रात 12 बजकर 5 मिनट से प्रारंभ होगी और 18 जनवरी, रविवार की रात 1 बजकर 22 मिनट तक रहेगी.

मौनी अमावस्या क्यों है खास

मौनी अमावस्या माघ महीने में आती है, जिसे देवी-देवता का प्रिय महीना माना गया है. साथ ही मकर संक्रांति के बाद आने वाली अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि ये उत्तरायण में मनाई जाती है. सूर्य उत्तर दिशा में गति करते हैं ऐसे में अमावस्या पर सूर्य देव की उपासना करने से राजयोग का पुण्य प्राप्त होता है.

मौनी अमावस्या पर ऐसे कमाएं पुण्य

मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संग में पवित्र स्नान के बाद देवों के देव महादेव भगवान शिव और ​श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना जरूर करें.

इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, कपड़े, कंबल, तेल, दूध, अनाज या अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करना फलदायी होता है

अमावस्या पर पशु-पक्षियों को भोजन कराना सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है.

इस दिन अपने पूर्वजों यानी पितरों के लिए किए गए श्राद्ध-तर्पण और धूप-ध्यान से उन्हें तृप्ति मिलती है. पितर देवता प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं.

मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व

इस अमावस्या पर मौन रहने की परंपरा है. अगर पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो कम से कम पूजा-पाठ करते समय मौन धारण करना चाहिए. मौन के साथ ही ध्यान भी करेंगे तो मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार दूर होंगे. यह व्रत धैर्य, मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में सहायक होता है.