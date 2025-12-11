Mauni Amavasya 2026 Date: नए साल 2026 में माघी या मौनी अमावस्या कब, जानें इस दिन क्या विशेष है

Mauni Amavasya 2026 Date: दिसंबर का महीना जैसे-जैसे बीत रहा है, नए साल की शुभ घड़ियां नजदीक आती जा रही है. नववर्ष 2026 (New Yaer 2026) की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं. साल 2026 में वैसे तो कुल 12 अमावस्या (Amavasya 2026) पड़ेगी, जिसमें मौनी अमावस्या भी एक है.

मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. यह सालभर में पड़ने वाली सभी अमावस्या में सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है. साथ ही मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म की पवित्र तिथियों में भी एक है. आइए जानते हैं नए साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या.

मौनी अमावस्या 2025 तिथि (Maghi Amavasya 2026 Kab Hai)

माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जोकि रविवार, 18 जनवरी 2026 को है. माघ मास के अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी 2026 को रात 12 बजकर 03 मिनट पर होगी और 19 जनवरी 2026 को देर रात 01 बजकर 21 तक रहेगी. पंचांग के अनुसार, उदयातिथि को देखते हुए 18 जनवरी 2026 को ही मौनी अमावस्या मान्य रहेगी.

मौनी अमावस्या पर क्या विशेष है (Mauni Amavasya Significance)

मौनी अमावस्या को स्नान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है. इस पावन दिन पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान का महत्व काफी बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यता है कि, माघ महीने की अमावस्या पर गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने (Ganga Snan) से अमृत समान जैसा पुण्य मिलता है और जाने-अनजाने किए पाप कर्म नष्ट होते हैं.

मौनी अमावस्या का दिन मौन व्रत के रूप में भी विशेष तिथि मानी जाती है. मौनी अमावस्या पर साधु-संत, साधक और कई भक्त ‘मौन व्रत’ (Maun Vrat) का पालन करते हैं. मान्यता है कि इस दिन रखे मौन व्रत से मानसिक शांति प्राप्त होती है.

इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किए जाते है. इस तिथि पर किए गए दान-पुण्य का महत्व भी बढ़ जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.