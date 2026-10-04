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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मघर पर नहीं मिल रहे पुरोहित? मातृ नवमी पर 10 मिनट में खुद ऐसे करें माताओं का तर्पण, मिलेगा पूरा फल

घर पर नहीं मिल रहे पुरोहित? मातृ नवमी पर 10 मिनट में खुद ऐसे करें माताओं का तर्पण, मिलेगा पूरा फल

मातृ नवमी पर पंडित न मिलें तो खुद करें तर्पण: लोटे में जल, गंगाजल, कच्चा दूध व तिल मिलाएं. दक्षिण मुख बैठ अंगूठे की ओर से 3 बार जल अर्पित करें. गाय, कौए को भोग दें; माताओं का पूरा आशीर्वाद मिलेगा.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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Matru Navami 2026: पितृपक्ष की नवमी तिथि को 'मातृ नवमी' कहा जाता है. यह दिन परिवार की दिवंगत माताओं, दादियों, नानियों और सुहागिन महिलाओं के श्राद्ध व तर्पण के लिए समर्पित होता है. कई बार व्यस्तता या किसी कारणवश घर पर पुरोहित (पंडित जी) उपलब्ध नहीं हो पाते. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. शास्त्रों के अनुसार, यदि सच्ची श्रद्धा और सही भावना हो, तो आप स्वयं भी मात्र 10 मिनट में यह विधि पूरी कर सकते हैं.

आइए जानते हैं मातृ नवमी पर घर पर ही तर्पण और पिंडदान करने की सबसे आसान और प्रामाणिक विधि.

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तर्पण के लिए जरूरी सामग्री

विधि शुरू करने से पहले ये चीजें अपने पास रख लें:

  • तांबे या पीतल का लोटा (लोहे या स्टील का बर्तन न लें)
  • साफ जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल
  • काले तिल और जौ
  • कुशा (दूब घास) की अंगूठी
  • सफेद या पीले फूल
  • रोली या चंदन

10 मिनट में ऐसे करें सरल तर्पण विधि

दिशा और वस्त्र: स्नान कर साफ और ढीले वस्त्र पहनें. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है.

जल तैयार करें: लोटे में जल भरें. उसमें गंगाजल, थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और थोड़े अक्षत (चावल) मिला लें. अपने अनामिका (रिंग फिंगर) उंगली में कुशा की पवित्री (अंगूठी) पहनें.

मातृ स्मरण: दोनों हाथ जोड़कर अपनी दिवंगत माता, दादी, नानी या जिस भी मातृ शक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं, उनका ध्यान करें. मन ही मन कहें, "हे मातृ शक्ति! मैं आपको श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कर रहा/रही हूं, कृपया इसे स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दें."

जलांजलि दें: दोनों हथेलियों को मिलाकर जल लें. अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच वाले भाग (पितृ तीर्थ) से जल को किसी बड़े बर्तन या थाली में धीरे-धीरे छोड़ें.

मंत्र का जप: जल छोड़ते समय तीन बार कहें: "तृप्यन्ताम् इदं जलं तस्मै/तस्यै स्वधा नमः"

(संस्कृत मंत्र न बोल पाएं, तो सीधे कहें: 'हे मां, मैं आपको यह तर्पण अर्पित करता हूं, आप तृप्त हों.') ऐसा कम से कम 3 बार करें.

पंचबली भोग जरूर निकालें

तर्पण के बाद घर में बने सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज) से 5 छोटे-छोटे हिस्से जरूर निकालें. इन्हें इन पांचों को अर्पित करें:

  • गाय (गो ग्रास): सुख और समृद्धि के लिए
  • कुत्ता (श्वान बलि): संकटों से रक्षा के लिए
  • कौआ (काक बलि): पितरों की सीधी तृप्ति के लिए
  • देवता: ईश्वरीय कृपा के लिए (अग्नि में आहुति दें)
  • चींटियां (कीट बलि): सूक्ष्म जीवों की संतुष्टि के लिए

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

श्राद्ध और तर्पण का सबसे उत्तम समय दोपहर 11:30 से 12:30 बजे (कुतुप और रौहिण मुहूर्त) के बीच माना जाता है.

इस दिन सात्विक भोजन बनाएं. भोजन में खीर और पूड़ी शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है.

तर्पण समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को फल, अन्न या वस्त्र का दान करें. यदि संभव हो तो किसी मंदिर में सीधा (कच्चा राशन) भिजवा दें.

शास्त्रों में कहा गया है कि 'भावो ही विद्यते देवः' यानी ईश्वर और पितृ केवल भाव के भूखे होते हैं. बिना किसी आडंबर के यदि आप सच्चे मन से यह 10 मिनट का तर्पण करेंगे, तो माताओं का भरपूर आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 04 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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