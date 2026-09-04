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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मश्रीकृष्ण जन्मस्थान, प्राकट्य के बाद लाला को सबसे पहले किस चीज का लगता है भोग?

श्रीकृष्ण जन्मस्थान, प्राकट्य के बाद लाला को सबसे पहले किस चीज का लगता है भोग?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि: गर्भगृह के वो गुप्त विधान जो कभी कैमरे में नहीं आते. कामधेनु से पहला दुग्धाभिषेक, पंचामृत का गुप्त क्रम और नवजात की नजर उतारने की रस्म. जानिए आधी रात 12 बजे की पूरी स्टोरी.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ठीक रात के 12 बजे जब दुनिया घड़ी की सुइयों को देख रही होती है, तब मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान के प्राचीन गर्भगृह (कंस का कारागार) में एक ऐसा दृश्य घटित होता है, जिसे केवल सौभाग्यशाली आंखें ही महसूस कर पाती हैं. शंखों की गूंज, वेदमंत्रों की ध्वनि और 'भए प्रगट कृपाला' के जयकारों के बीच बाल रूप कन्हैया का अवतरण होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्मभूमि के उस पावन गर्भगृह में लाला की पहली पूजा और पंचामृत अभिषेक का विधान बेहद विशिष्ट और गुप्त रखा जाता है?

शास्त्रों और ब्रज की प्राचीन परंपराओं के अनुसार, गर्भगृह की इस प्रथम पूजा का हर चरण द्वापरयुग की स्मृतियों को जीवंत करता है.

आधी रात 12 बजे का वह क्षण: जब पट होते हैं बंद

जन्मभूमि परिसर में जन्मोत्सव की हलचल रात 11 बजे श्रीगणेश व नवग्रह पूजन और 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन के साथ तेज हो जाती है. ठीक 11:59 बजे प्राकट्य के लिए गर्भगृह के मुख्य पट कुछ क्षणों के लिए बंद किए जाते हैं.

रात के 12 बजते ही जैसे ही पट खुलते हैं, स्वर्ण-मंडित रजत कमल पुष्प के भीतर बाल-गोपाल का प्राकट्य दर्शन होता है. पूरा गर्भगृह सुगंधित इत्र, केसर, और अष्टगंध की खुशबू से महक उठता है.

कामधेनु के पयोधर से पहला दुग्धाभिषेक

लाला के प्राकट्य के तुरंत बाद आम अभिषेक शुरू नहीं होता. सबसे पहले कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण-रजत गाय के पयोधरों (स्तनों) से स्वतः दूध की पवित्र धारा कन्हाई के श्रीविग्रह पर अर्पित की जाती है.

मान्यता है कि जब साक्षात नारायण ने बालक रूप लिया था, तब स्वर्ग से कामधेनु ने आकर अपने अमृत तुल्य दुग्ध से प्रभु का प्रथम स्नान कराया था. जन्मभूमि में यह रस्म अत्यंत श्रद्धा और गुप्त शास्त्रीय मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होती है.

पंचामृत का 'तत्वीय विधान': सिर्फ मिश्रण नहीं, पंचतत्वों की शुद्धि

मंदिर के सेवायत आचार्यों के अनुसार, पंचामृत अभिषेक कोई सामान्य स्नान नहीं, बल्कि वैदिक परंपरा का सर्वोच्च वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है. गर्भगृह में पांच द्रव्यों को एक साथ मिलाने के बजाय क्रमबद्ध तरीके से अर्पित करने का विधान है:

  • गाय का कच्चा दूध (पयस्): यह सात्विकता और वात्सल्य का प्रतीक है, जो आत्मा की शीतलता को दर्शाता है.
  • दही (दधि): यह जीवन में एकाग्रता और धैर्य का कारक माना जाता है.
  • देसी गाय का घी (घृत): यह ओज, तेज और कांति की वृद्धि का प्रतीक है.
  • शहद (मधु): मधुर वाणी और भक्ति रस के प्रवाह का सूचक है.
  • बूरा या शर्करा: यह जीवन में समरसता और आनंद का भाव जाग्रत करता है.

इस क्रम के बाद भगवान के श्रीविग्रह को दिव्य औषधियों, गंधोदक (केसर, चंदन, कस्तूरी युक्त जल) और यमुना जी के पावन जल से महास्नान कराया जाता है.

रेशमी वस्त्र, नवजात का लालन और पहली 'मंगल आरती'

अभिषेक के पश्चात लाला को कोमल मखमली अंगवस्त्रों से पोंछकर विशेष रूप से तैयार रेशमी 'पंचरत्नी' पोशाक धारण कराई जाती है. माथे पर कस्तूरी तिलक, घुंघराली अलकों के बीच मोरपंखी मुकुट और हाथों में छोटी स्वर्ण बांसुरी सजाई जाती है.

इसके बाद होती है नवजात कान्हा की पहली महाआरती, प्राकट्य शृंगार आरती. भोग में सबसे पहले ताजा सफेद माखन, पिसी मिश्री और तुलसी दल अर्पित किया जाता है. गर्भगृह के सेवायत लाला की नजर उतारने के लिए राई-नमक घुमाने की लौकिक परंपरा का भी निर्वहन करते हैं, मानो साक्षात यशोदा मैया अपने कन्हैया को दुलार रही हों.

जन्मभूमि के गर्भगृह में संपन्न होने वाला यह गुप्त विधान हमें यह सिखाता है कि परमात्मा जब बालक बनकर धरती पर आता है, तो वैदिक कर्मकांड भी प्रेम और वात्सल्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं.

यदि आप घर पर भी ठीक इसी वैदिक क्रम और सरलता से कन्हैया का अभिषेक करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी कृष्ण जी का अभिषेक एवं पूजन विधि में दिए गए चरणबद्ध नियमों को देख सकते हैं. इस वीडियो में जन्माष्टमी पर बाल गोपाल के प्राकट्य स्नान, मंत्र और पंचामृत अभिषेक की पूरी शास्त्रीय प्रक्रिया को सरलता से समझाया गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 04 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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