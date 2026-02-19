हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
काशी में 'मसान की होली' पर फिर विवाद! विद्वानों ने जताई आपत्ति, कहा- इससे समाज में विकृति फैलेगी

काशी में 'मसान की होली' पर फिर विवाद! विद्वानों ने जताई आपत्ति, कहा- इससे समाज में विकृति फैलेगी

Masan Holi in Kashi: वाराणसी काशी के मणिकर्णिका घाट पर मसान होली के आयोजन को लेकर काशी विद्वत परिषद के प्रो. विनय कुमार पांडे ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे सनातन परंपरा का मजाक बताया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Objection to Kashi Masan Holi: वैसे तो धर्म नगरी काशी में अनेक ऐसे पर्व उत्सव मनाए जाते हैं जो दुनिया के लिए अनोखे भी होते हैं. इसी आयोजन में एक नाम शामिल है मसान की होली, जिसमें होली पर्व के ठीक पहले वाराणसी के महाशमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच बड़ी संख्या में लोग भस्म के साथ  होली खेलते हैं.

लेकिन इस वर्ष भी इस आयोजन को लेकर एक विवाद गहराता नजर आ रहा है. पिछले वर्ष की तरह इस बार भी काशी विद्वत परिषद ने मसान की होली पर आपत्ति जताई है और साफ कहा है कि यह सनातन धर्म को कलंकित करने जैसा कार्य किया जा रहा है. 

HOLI 2026: 100 साल बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग! 3 मार्च को नहीं, जानें क्यों 4 मार्च को खेली जाएगी 'रंगों वाली होली'

इससे समाज में विकृति फैलेगी - काशी विद्वत परिषद के प्रो. विनय कुमार पांडे

मसान की होली आयोजन को लेकर जब एबीपी लाइव ने काशी विद्वत परिषद के प्रो. विनय कुमार पांडे से बातचीत की तो उनका कहना है कि, इस प्रकार के आयोजन का कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है. मणिकर्णिका घाट हरिश्चंद्र घाट शोक स्थल है.

मृतकों के अंतिम यात्रा के लिए मोक्ष की कामना के लिए उस स्थल का आध्यात्मिक महत्व जरूर है, लेकिन इस प्रकार के किसी भी आयोजन से हानि है. स्वाभाविक तौर पर वहां बैठने वाला कोई भी परिजन शोक अथवा पीड़ा में होता है और उसी स्थल पर ही इस प्रकार का नाच गाना अथवा परंपरा के नाम पर इस प्रकार का आयोजन करना सनातन धर्म को कलंकित करने जैसा कार्य है.

इससे समाज में विकृति फैलेगी, पूर्व में भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी कि यह अमर्यादित है.

Masan Holi 2026: काशी में क्यों चिता की राख से खेलते हैं होली, कब है ये पर्व, किसने की इसकी शुरुआत जानें

मसान की होली में उमड़ती है लाखों की भीड़ 

होली के ठीक पहले वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट पर लाखों की संख्या में लोग मसान की होली खेलने के लिए पहुंचते हैं . बीते कुछ सालों से बहुत ज्यादा भीड़ होती है.

सबसे प्रमुख बात की इस आयोजन में युवा वर्ग के लोग पहुंचते हैं जिसको लेकर अलग-अलग धर्माचार्य ने भी आपत्ति जताई थी कि वहां पर गृहस्थ के लोगों को ऐसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 19 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Embed widget