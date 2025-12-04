Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर 7 महासंयोग, इन राशियों को मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद
Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 7 शुभ संयोग बन रहे हैं. जो कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, किसे होगा लाभ जानें.
Margashirsha Purnima 2025: मां लक्ष्मी और सत्यनारायण की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है. 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, ऐसे में कुछ राशि के जातकों को मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, मान्यता है कि नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होगी, बिजनेस का ग्राफ ऊंचा होता नजर आएगा साथ ही धन लाभ मिलेगा.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 शुभ संयोग
- मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण योग, बुधदित्य योग, शुक्रादित्य योग, धनशक्ति राजयोग, मालव्य योग बन रहा है. खासकर लक्ष्मी नारायण योग धन-धान्य में वृद्धि, करियर में उन्नति, मान-सम्मान और भौतिक सुखों से जुड़ा है.
- इसके शिव योग बन रहा है. इसमें महादेव की पूजा करने पर भोलेनाथ की बेहद प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतें खत्म होती है.
- रवि योग इस दिन रवि योग भी बन रहा है, इसमें सूर्य का विशेष प्रभाव रहता है कहते हैं इस योग में किया गया कार्य बिना रुकावट के संपन्न होता है.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा से खुलेगी इन राशियों की किस्मत
तुला राशि - मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. बिजनेस में अच्छी कमाई होगी.जो लंबे मसय से अधूरी इच्छा थी पूरी होगी. मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी. परिवार के साथ रिश्ते सुधरेंगे.
मेष राशि - ऑफिस में आपके कार्य को सराहा जाएगा. बॉस नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जो आपके लिए शुभ साबित होगी. शुभ संयोग के प्रभाव से आपका रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, धन भी वापिस मिलेगा.
कर्क राशि - जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए उनको कोई बड़ा मुनाफा हासिल हो सकता है. श्रीहरि की कृपा से छात्रों के लिए यह समय लाभकारी माना जा रहा है.धन लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
