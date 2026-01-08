मकर विलक्कु 2026: पवित्र सबरीमाला उत्सव की तारीख, समय, रस्में और महत्व

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Makaravilakku Sabarimala 2026: केरल के पवित्र सबरीमाला मंदिर में 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर विलक्कु का उत्सव मनाया जाएगा. मकर विलक्कु संक्रांति का वक्त दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर होगा, जो मकर संक्रांति के दिन है.

यह दिन भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए आध्यात्मिक नजरिए से बेहद खास रहने वाला है. यह पवित्र उत्सव हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

मकर विलक्कु क्या है ?

मकर विलक्कु सबरीमाला के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस खास उत्सव का मुख्य आकर्षण रहस्यमय मकर ज्योति प्रकाश है, जो मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित पोन्नम बलामु पहाड़ी पर तीन बार प्रकट होता है. स्थानीय भक्तों के अनुसार, यह पवित्र प्रकाश भगवान अय्यप्पा की दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है.

मकर विलक्कु 2026 तिथि

त्योहार की तिथि 14 जनवरी 2026 संक्रांति तिथि दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर उत्सव स्थल सबरीमाला मंदिर, केरल

मकर विलक्कु का आध्यात्मिक महत्व

मकर विलक्कु एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षण, जब आस्था, भक्ति और दिव्य ऊर्जा का संगम होता है. भक्त तीर्थयात्रा का अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं. यह त्योहार केरल के सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है.

मकर विलक्कु का धार्मिक अनुष्ठान

सबरीमाला में इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. भगवान अय्यप्पा को प्रार्थनाएं और भेंटें अर्पित की जाती हैं. मकर ज्योति के दर्शन करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है. मंदिर परिसर में पारंपरिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है.

सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व

मकर विलक्कु मात्र एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ी एक पवित्र यात्रा है. यह भक्ति को मजबूत करने का काम करता है. समुदायों में एकता बनाए रखता है और प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखता है. मकर विलक्कु 2026 आध्यात्मिक नजरिए से एक शक्तिशाली दिन है, जो भक्ति, परंपरा और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर है.

अपनी गहरी महत्वता के साथ यह पर्व दुनिया भर में भगवान अयप्पा के लाखों भक्तों के बीच आस्था और भक्ति को प्रेरित करने का काम करता है.