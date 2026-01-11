हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Horoscope 2026: मकर 11-17 जनवरी राशिफल, करियर में किए गए प्रयास होंगे सफल

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर 11-17 जनवरी राशिफल, करियर में किए गए प्रयास होंगे सफल

Makar Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Makar Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मकर राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग बेहतर और शुभ साबित होगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निबटाने का प्रयास करना चाहिए. आप अपने करियर-बिज़नेस की दिशा में प्रयास करते हैं तो वो सफल साबित होते नजर आएंगे और उसमें आपको  लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

इस दौरान घर-परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. सडनली पिकनिक एंड पिल्ग्रिमेज टूर के योग बन सकते हैं. बिजनेसमैन का मार्केट में फंसा धन निकल सकता है, जिससे उन्हें काफी सुकून मिलेगा. फॉरेन बिज़नेस के लिए यह समय काफी शुभ साबित होगा हालांकि धन का लेन-देन करते समय अथवा किसी योजना या कारोबार में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतें और कोई भी डिसिशन वेल विशर की सलाह से लें.

लव लाइफ की बात करें तो किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई महिला मित्र काफी मददगार साबित होगी. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना उचित रहेगा. मैरिड लाइफ  को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ समय जरूर निकालें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Weekly Horoscope Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026
