मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सूझबूझ, वित्तीय संयम और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत दे रहा है. त्योहारी माहौल की चकाचौंध के बीच शॉर्टकट से बचना और दूरदर्शिता से निर्णय लेना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा.

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

अधूरे डॉक्यूमेंट्स न छोड़ें, बड़ा नुकसान टालें: कारोबारियों के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि सरकारी टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या कागजी कामकाज को बिल्कुल भी अधूरा न छोड़ें; जरा सी कागजी लापरवाही बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.

पास के फायदे में दूर का नुकसान न करें: व्यापार में तात्कालिक छोटे मुनाफे के लालच में आकर भविष्य के बड़े नुकसान या स्थायी क्लाइंट्स को खोने से बचें. बाजार में अपनी साख और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है.

शॉपिंग और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी: फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में लुभावने ऑफर्स को देखकर बजट से बाहर जाकर खरीदारी करने से बचें; खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना ही समझदारी होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सडनली बढ़ेगा वर्कलोड, ज्यादा मेहनत की जरूरत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर त्योहारी सीजन के चलते अचानक ऑफिस का वर्कलोड काफी बढ़ सकता है. पेंडिंग फाइलों और प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मानसिक व शारीरिक श्रम करना होगा.

मिड वीक वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें: सप्ताह के मध्य में काम के अत्यधिक तनाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है; अतः ऑफिस में कलीग्स और बॉसेज के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा संयम रखें.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें: लव लाइफ के मोर्चे पर किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी या आवेश में आकर कोई बड़ा फैसला न लें; धैर्यपूर्वक एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझें.

सेहत और खान-पान पर विशेष सतर्कता: सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति विशेष सावधानी बरतने के संदेश के साथ हो रही है. त्योहारी मिठाइयों और तले-भुने खान-पान से परहेज करें, अन्यथा पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशानी बढ़ा सकती हैं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और गहरा स्लेटी

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें और शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को काले तिल, उड़द या गर्म वस्त्र दान करें. इससे कागजी उलझनें दूर होंगी, वर्कलोड का तनाव कम होगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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