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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें

Makar Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 11:15 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026:  मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है. इस सप्ताह आपको हर कार्य सोच-समझकर और धैर्य के साथ करने की आवश्यकता होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें. साथ ही लोगों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि आपका मधुर स्वभाव कई जटिल परिस्थितियों को आसानी से सुलझाने में मदद करेगा. सप्ताह के दौरान कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन संयम और समझदारी से आप उन्हें पार करने में सफल रहेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देरी या बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है. हालांकि आपकी मेहनत और लगन के चलते अंततः कई कार्य पूरे होने में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा. यदि आप नई नौकरी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से समाधान मिल जाएगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों को इस सप्ताह विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. प्रतिस्पर्धी या विरोधी आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए किसी भी व्यापारिक निर्णय को जल्दबाजी में न लें. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा. आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण बचत प्रभावित हो सकती है. अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर खर्च करने से बचें. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और लोग आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की सराहना करेंगे. मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मनोबल बढ़ाने का काम करेगा.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास और समझ बेहतर होगी. यदि किसी बात को लेकर पहले से कोई गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में प्राप्त होगा. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलने से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. सप्ताह के अंत में किसी विशेष आयोजन या छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. मौसमी बीमारियां, थकान या किसी पुरानी समस्या के दोबारा उभरने की आशंका है. ऐसे में खानपान और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें. पर्याप्त आराम करें और नियमित रूप से योग तथा प्राणायाम करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.

उपाय

शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल, काले तिल और काला वस्त्र दान करें तथा शनि देव के मंत्रों का जप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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