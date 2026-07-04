हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मकर राशि वालों को जॉब में लापरवाही, समय की अनदेखी करा सकती है नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मकर राशि वालों को जॉब में लापरवाही, समय की अनदेखी करा सकती है नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 5 to 11 July 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जुलाई का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Rashifal 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, विवेक और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान सही और गलत तथा अपने और पराए के बीच अंतर समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए बिना पूरी जानकारी और सोच-विचार के कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. जल्दबाजी या दूसरों की बातों में आकर लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. किसी भी प्रकार की लापरवाही, समय सीमा की अनदेखी या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना नुकसान पहुंचा सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें. यदि आप नई नौकरी, स्थानांतरण या पदोन्नति का प्रयास कर रहे हैं, तो धैर्य रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां पहले की अपेक्षा बेहतर होती दिखाई देंगी और कुछ रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं.

व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. धन के लेन-देन में विशेष सावधानी रखें और किसी भी बड़े निवेश, नई साझेदारी या जोखिम वाले सौदे से फिलहाल बचें. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. सप्ताह के मध्य के बाद व्यापारिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार आएगा और पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बनेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. अचानक कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. उधार लेने या देने से पहले अच्छी तरह विचार करें. यदि किसी पुराने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सप्ताह के अंत तक राहत मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण और योजनाबद्ध वित्तीय प्रबंधन से आप आर्थिक दबाव को काफी हद तक कम करने में सफल रहेंगे. निवेश से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी वाणी और व्यवहार का सीधा असर रिश्तों पर पड़ सकता है. घर के सदस्यों के साथ किसी भी विषय पर बातचीत करते समय संयम बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार के किसी सदस्य की जरूरतों को समझने और उनका सहयोग करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह संयम और समझदारी की मांग करेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. यदि किसी बात को लेकर मतभेद है, तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. गुस्सा या कटु वाणी रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उनकी किसी छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज न करें. कठिन समय में आपका सहयोग और धैर्य रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और निर्णयों को लेकर असमंजस आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी तथा निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी और आपका आत्मविश्वास भी पहले की अपेक्षा मजबूत होगा. धैर्य, सकारात्मक सोच और अनुशासन ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

Tula Weekly Rashifal 5-11 July 2026: तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Makar Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मकर राशि वालों को जॉब में लापरवाही, समय की अनदेखी करा सकती है नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल
मकर राशि वालों को जॉब में लापरवाही, समय की अनदेखी करा सकती है नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Dhanu Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: धनु वालों को निवेश से मिलेगा तगड़ा लाभ, होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल
धनु वालों को निवेश से मिलेगा तगड़ा लाभ, होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishchik Weekly Horoscope 5-11 July 2026: वृश्चिक वालों के बड़े खर्चे बिगाड़ सकते हैं बजट, पैसों से जुड़ी ये गलती करा सकती है नुकसान
वृश्चिक वालों के बड़े खर्चे बिगाड़ सकते हैं बजट, पैसों से जुड़ी ये गलती करा सकती है नुकसान
धर्म
Tula Weekly Rashifal 5-11 July 2026: तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल
तुला वालों को किसी खास की मदद से मिल सकती है अच्छी जॉब, इन बातों का रखें खास ख्याल
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 8: 'अल्फा' के आते ही घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये बड़ा रिकॉर्ड
8वें दिन घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20 Live Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 का LIVE प्रसारण कहां? 2 ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 का LIVE प्रसारण कहां? 2 ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग
राजस्थान
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
एग्रीकल्चर
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
हेल्थ
Oral Cancer Treatment: अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget