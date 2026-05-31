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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 31 May to 6 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 31 May to 6 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 10:10 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: मकर राशि वालों को इस सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत घरेलू और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते व्यस्तता रहेगी. इस दौरान अचानक आए बड़े खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, जो आपकी चिंता का कारण बन सकती है.

हालांकि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे. सप्ताह के दौरान धैर्य बनाए रखना और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

करियर और नौकरी

अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो अभी थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा. नौकरीपेशा जातकों को इस सप्ताह अतिरिक्त काम का दबाव झेलना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर बहसबाजी से बचें. खासकर वरिष्ठ अधिकारियों से उलझना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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ऑफिस में आपको अपनी कार्यशैली और व्यवहार दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. हालांकि सप्ताह के मध्य तक आपकी मेहनत को पहचान मिलने लगेगी और कुछ महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन धन के लेन-देन में सावधानी बरतना जरूरी होगा. किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें. अचानक आने वाले खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है.

सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं. यदि आप लंबे समय से किसी वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें धीरे-धीरे सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. अनावश्यक खर्चों से बचना और बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां इस सप्ताह अधिक रह सकती हैं. किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें. परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा.

घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते आप तनाव में आ सकते हैं. संवाद बनाए रखें. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते को प्रभावित न होने दें. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी से मतभेद होने पर बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या रक्तचाप से संबंधित समस्याओं वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

उपाय

शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों को काले तिल या काली उड़द का दान करें. नियमित रूप से शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करने से बाधाएं कम होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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