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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Horoscope 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टेस्टिंग टाइम, शुरुआत में परेशानी, अंत में सफलता का सरप्राइज

Makar Weekly Horoscope 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टेस्टिंग टाइम, शुरुआत में परेशानी, अंत में सफलता का सरप्राइज

Makar Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: मकर राशि के लिए मई का नया सप्ताह करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 08:44 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, जहां आपको किसी बड़ी समस्या या उलझन का सामना करना पड़ सकता है.

इस दौरान आर्थिक दबाव भी महसूस हो सकता है, जिससे मन थोड़ा चिंतित रहेगा. हालांकि, आपकी सूझबूझ और शुभचिंतकों की मदद से आप इन कठिनाइयों से बाहर निकलने में सफल रहेंगे. यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है. किसी भी प्रकार के भ्रम या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चनें या विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे काम में रुकावट आ सकती है.

हालांकि, सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. इस दौरान जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और किसी भी चुनौती से घबराएं नहीं. सफलता मिलने पर भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. शुरुआत में धन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं और खर्च बढ़ सकते हैं.

कारोबारियों को इस सप्ताह कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ सकता है. इसलिए किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. सप्ताह के अंत तक धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने के संकेत हैं, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा.

आर्थिक स्थिति

धन से जुड़े मामलों में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने बजट को संतुलित रखें.किसी भी तरह के भ्रम में आकर निवेश करने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना है. सही योजना और समझदारी से ही आर्थिक स्थिति को संभाला जा सकता है.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं. खासतौर पर जीवनसाथी की सेहत को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं.ऐसे में जरूरी है कि आप उनका ध्यान रखें और समय पर उचित इलाज करवाएं. परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. उतावलेपन में लिया गया कोई निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और सामाजिक छवि पर भी असर डाल सकता है. इसलिए अपने रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखें. विवाहित जातकों को भी अपने रिश्ते को संतुलित रखने के लिए धैर्य से काम लेना होगा.

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. इसके अलावा, मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. शुरुआत में कुछ चुनौतियां और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सूझबूझ से आप इनसे बाहर निकलेंगे.

करियर के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दूसरे हिस्से में सुधार देखने को मिलेगा. मेहनत से सफलता मिलेगी, बस आत्मविश्वास बनाए रखें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, शुरुआत में धन की परेशानियां और खर्च बढ़ सकते हैं. नए निवेश से पहले सोच-विचार करें.

पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए क्या सुझाव है?

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, उतावलेपन में लिए गए निर्णय परेशानी दे सकते हैं. रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखें.

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