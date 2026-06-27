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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 28 June- 4 July 2026: मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी वाला सप्ताह! प्रमोशन, लाभ और परिवार में लौटेगी खुशियां

Makar Saptahik Rashifal 28 June- 4 July 2026: मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी वाला सप्ताह! प्रमोशन, लाभ और परिवार में लौटेगी खुशियां

Makar Saptahik Rashifal 28 June to 4 July 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जून का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके कार्य समय पर पूरे होते दिखेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी दिखाई देगा. घर में लंबे समय से चल रही किसी चिंता या असमंजस की स्थिति अब धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और आप अपने संबंधों को और मजबूत बनाने में सफल रहेंगे.

घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन इस सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है. यदि किसी पारिवारिक निर्णय को लेकर असहमति चल रही थी, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है. सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार के साथ किसी छोटे आयोजन, यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे घर का माहौल सुखद और सकारात्मक बना रहेगा.

व्यापार और नौकरी

आपकी करियर और व्यापार से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अब अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा है. खासकर बाजार की स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है. अगर आप व्यापार में विस्तार करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है.

व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों, नए अनुबंध या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह उसकी मजबूत नींव रख सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा मजबूत होगा.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रगति और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. नौकरी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इससे आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिलेगी.

जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी पेशेवर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन और निरंतर प्रयास का रहेगा. जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना आवश्यक होगा.

पर्याप्त नींद, समय पर भोजन और हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा. बाहर के खाने से बचें और पानी की मात्रा पर्याप्त रखें. सप्ताह के अंत तक आप पहले की तुलना में अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. शेयर बाजार से जुड़े लोगों को मुनाफा हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले किसी जानकार की सलाह लेना जरूरी होगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने निवेश भी अच्छा लाभ दे सकते हैं.

यदि आपने किसी बड़े आर्थिक निर्णय को टाल रखा था, तो इस सप्ताह उस पर योजना बनाना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंध मजबूत होंगे और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मधुर होंगे. साथ में समय बिताने के कई अवसर मिल सकते हैं, जिससे रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी.

जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय एक-दूसरे को बेहतर समझने और भविष्य की योजनाएं बनाने का रहेगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो वह बातचीत और समझदारी से दूर हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है.

दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. रिश्तों में सम्मान और संवाद बनाए रखना इस सप्ताह आपको और अधिक सुखद अनुभव देगा.

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को काले तिल या उड़द दाल का दान करें. परिवार और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय अपने प्रियजनों के साथ जरूर बिताएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
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