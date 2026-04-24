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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: इस हफ्ते मकर राशि का क्या रहेगा हाल? तनाव, खर्च और रिश्तों पर बड़ा असर

Makar Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: इस हफ्ते मकर राशि का क्या रहेगा हाल? तनाव, खर्च और रिश्तों पर बड़ा असर

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह 26 अप्रैल से 2 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 24 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, तो कभी आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है. इस दौरान सबसे जरूरी है कि आप संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें और हर स्थिति को समझदारी से संभालें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने के बजाय शांत रहकर समाधान ढूंढना आपके लिए बेहतर रहेगा.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, जिससे मन में निराशा आ सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

किसी भी बड़े निवेश या विस्तार से जुड़े फैसले को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. काम के प्रति धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें, तभी आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे.

परिवार

सप्ताह के मध्य में आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. अपनी बात को ही सही मानने के बजाय दूसरों की बात भी ध्यान से सुनना जरूरी होगा. यदि आप संवाद और समझदारी से काम लेते हैं, तो रिश्तों में आई खटास को दूर किया जा सकता है. अन्यथा छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखना और भावनात्मक सहयोग देना जरूरी होगा, जिससे रिश्ते में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, जो आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं. ऐसे में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और अनियमित दिनचर्या से बचें. पर्याप्त आराम और हल्की एक्सरसाइज आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी.

सप्ताह के अंत की स्थिति

सप्ताह के अंत में किसी काम के पूरा होने में देरी से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी होगा. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि के लिए 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मकर राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कुछ समय परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, तो कभी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है।

करियर और व्यवसाय के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

करियर के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। व्यापार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

सप्ताह के मध्य में आपका स्वभाव उग्र हो सकता है, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। दूसरों की बात ध्यान से सुनना जरूरी होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना होगा।

स्वास्थ्य के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए?

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, खान-पान पर ध्यान दें और पर्याप्त आराम करें।

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