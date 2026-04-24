Makar Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, तो कभी आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है. इस दौरान सबसे जरूरी है कि आप संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें और हर स्थिति को समझदारी से संभालें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने के बजाय शांत रहकर समाधान ढूंढना आपके लिए बेहतर रहेगा.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, जिससे मन में निराशा आ सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

किसी भी बड़े निवेश या विस्तार से जुड़े फैसले को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. काम के प्रति धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें, तभी आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे.

परिवार

सप्ताह के मध्य में आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. अपनी बात को ही सही मानने के बजाय दूसरों की बात भी ध्यान से सुनना जरूरी होगा. यदि आप संवाद और समझदारी से काम लेते हैं, तो रिश्तों में आई खटास को दूर किया जा सकता है. अन्यथा छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखना और भावनात्मक सहयोग देना जरूरी होगा, जिससे रिश्ते में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, जो आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं. ऐसे में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और अनियमित दिनचर्या से बचें. पर्याप्त आराम और हल्की एक्सरसाइज आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी.

सप्ताह के अंत की स्थिति

सप्ताह के अंत में किसी काम के पूरा होने में देरी से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी होगा. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं.

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