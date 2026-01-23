Makar Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में माहौल अनुकूल न रहने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा. इस दौरान आपको सीनियर और जूनियर का सहयोग और समर्थन अपेक्षाकृत कम ही मिल पाएगा. यदि आपका भूमि-भवन या फिर पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने के के लिए आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह स्पष्टवादिता से बचने की जरूरत रहेगी. भूलकर भी किसी के सामने उस सच्चाई को बयां करने की गलती न करें जिससे दूसरा व्यक्ति आहत हो. इसी प्रकार लोगों के साथ हंसी-मजाक करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हास करते-करते किसी का उपहास न हो जाए, अन्यथा वर्षों से चले आ रहे संबंध टूट सकते हैं या फिर उसमें दरार आ सकती है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े अहम फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए. इस सप्ताह आप अपने कागजी काम समय पर निबटा लें अन्यथा आपको आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है. इस सप्ताह स्वजनों के साथ सावधानी के साथ बात व्यवहार करें अन्यथा लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें.

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2026 में कब, इस दिन से शुरू होगा 10 दिन का गणेश उत्सव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.