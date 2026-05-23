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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: काम को लेकर रहेगा तनाव, शुभचिंतक दूर करेगा परेशानी, पढ़े मकर का साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: काम को लेकर रहेगा तनाव, शुभचिंतक दूर करेगा परेशानी, पढ़े मकर का साप्ताहिक राशिफल

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24-30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:40 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम जैसी परिस्थितियां लेकर आने वाला है. सप्ताह के दौरान आपको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

कभी परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नजर आएंगी, तो कभी अचानक से कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनके कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित होगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान या क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है. आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिलने से मन में निराशा और असंतोष का भाव उत्पन्न हो सकता है.

हालांकि आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है. आपके कार्य और आपकी क्षमता पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर बनी हुई है. आने वाले समय में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा. किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से दूरी बनाए रखें.

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा थोड़ी थकान भरी और खर्चीली साबित हो सकती है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके करियर और कार्यक्षेत्र के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कारोबार में लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जबकि खर्चों में तेजी बनी रहेगी. आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि जितनी तेजी से धन आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च हो रहा है. ऐसे में आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

यदि आप किसी नए निवेश, साझेदारी या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से बचें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय ही भविष्य में लाभ देगा. इस सप्ताह किसी अनुभवी व्यक्ति या शुभचिंतक की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

हालांकि आर्थिक दबाव के बावजूद भविष्य के लिए कुछ अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं. प्रभावशाली लोगों के साथ बने नए संपर्क आगे चलकर लाभ की योजनाओं से जोड़ सकते हैं. इसलिए अपने नेटवर्क और संबंधों को मजबूत बनाए रखें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपको संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.

घर-परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपको सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए. बुजुर्गों की सलाह और अनुभव इस सप्ताह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. सामाजिक स्तर पर भी आपके संपर्क बढ़ेंगे और कुछ नए लोगों से परिचय होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. ऐसे में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद का सहारा लें. किसी भी बात पर क्रोध में आकर बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है.

यदि आप विवाहित हैं, तो जीवनसाथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई देंगी.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन अधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Makar Rashi Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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