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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Horoscope 20-26 April 2026: मकर वालों को पुराना निवेश अच्छा लाभ देगा,पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Makar Weekly Horoscope 20-26 April 2026: मकर वालों को पुराना निवेश अच्छा लाभ देगा,पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 01:20 PM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाहे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से वातावरण और भी खुशनुमा हो जाएगा. परिवार के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. बाजार में चल रही तेजी का आपको पूरा लाभ मिल सकता है और आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे. नई डील या पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आप अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

प्रेम जीवन

लव लाइफ के नजरिए से यह सप्ताह बेहद खास रह सकता है. यदि आप हाल ही में किसी के करीब आए हैं, तो यह रिश्ता प्रेम में बदल सकता है. वहीं, यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है. पहले से रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के बीच भी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

करियर और नौकरी

जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर आ सकती है. नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप उन्हें पहचानकर सही समय पर निर्णय लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है, क्योंकि काम का दबाव बढ़ेगा. हालांकि, वरिष्ठों और सहकर्मियों के सहयोग से आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

कामकाजी महिलाओं के लिए संकेत

कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने को लेकर. जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही योजना और समय प्रबंधन से आप दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना सकती हैं. परिवार का सहयोग इस दौरान आपके लिए सहारा बनेगा.

इस सप्ताह युवा वर्ग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेगा. मौज-मस्ती और मनोरंजन के बीच नई पहचान और रिश्तों का विस्तार होगा. इस दौरान बनी कोई नई दोस्ती धीरे-धीरे गहराई पकड़ सकती है और आपके जीवन में खास स्थान बना सकती है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए अनुभव आपके जीवन में उत्साह भरेंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में। परिवार का सहयोग मददगार साबित होगा।

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