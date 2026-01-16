Makar Weekly Horoscope 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और अभिमान बन सकता है शत्रु
Makar Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): मकर राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आलस्य व अभिमान से नुकसान हो सकता है. संपत्ति व कारोबार में तनाव संभव है. संतान और रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी. प्रेम और दांपत्य जीवन में संयम जरूरी होगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)
- मकर राशि के जातको को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी. इस सप्ताह यदि आप किसी कार्य को आलस्य अथवा अभिमान के कारण छोड़ देने का निर्णय करते हैं तो आपको बाद में उसके लिए पछताना पड़ सकता है.
- सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि के जातकों को भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरा जमीन-जायदाद से जुड़े मामले का समाधान निकालने के लिए आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं.
- व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कारोबार में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह आपकी आय में कभी बहुत ज्यादा गिरावट तो कभी अपेक्षा से अधिक लाभ होने की स्थितियां बनेंगी. इस सप्ताह संतानपक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है.
- रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी से आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं. दांपत्य जीवन में भी जीवनसाथी से रूठने और मनाने का दौर चलता रहेगा.
मकर राशि के लिए उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL