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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: दोस्त की सही सलाह से बन सकता है बिगड़ा काम, पढ़ें मकर राशि का राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: दोस्त की सही सलाह से बन सकता है बिगड़ा काम, पढ़ें मकर राशि का राशिफल

Makar Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): मकर राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह कुछ चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ने वाला है. इस दौरान आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी.
  • खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको सीनियर और जूनियर्स से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे काम में रुकावटें आ सकती हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखते हुए खुद पर भरोसा रखना होगा.
  • सप्ताह की शुरुआत में घरेलू जीवन में भी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे मन में चिंता और बेचैनी बनी रहेगी.
  • इन परिस्थितियों का असर आपके स्वभाव पर भी पड़ सकता है और आप थोड़े चिड़चिड़े या गुस्सैल हो सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें.
  • इस दौरान आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चोट लगने या किसी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. इसलिए जल्दबाजी से बचें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • हालांकि इस कठिन समय में आपको किसी करीबी मित्र का सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. यह मित्र न केवल आपके पेशेवर जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा, बल्कि घरेलू मामलों में भी आपको सही मार्गदर्शन देगा. उसके सहयोग से आप कई मुश्किलों का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको काम या व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा जरूरी हो सकती है और इससे आपको भविष्य में कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके.
  • आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. पैसों के लेन-देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है. यदि आप किसी कागजी प्रक्रिया में शामिल हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक पूरा करें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.
  • प्रेम जीवन के मामले में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. अपने लव पार्टनर की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें और किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. वहीं दांपत्य जीवन में आपका जीवनसाथी आपके लिए सहारा बनेगा और कठिन समय में आपका पूरा साथ देगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए संयम, सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुछ चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगा। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी।

कार्यस्थल पर मकर राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कार्यस्थल का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपको सीनियर और जूनियर्स से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे काम में रुकावटें आ सकती हैं।

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पैसों के लेन-देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है।

प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी आपका सहारा बनेगा और कठिन समय में पूरा साथ देगा।

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