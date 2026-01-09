Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, मिलेगी सफलता और सौभाग्य
Makar Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): मकर राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय मकर राशि के अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और उनका लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और तकनीक से जुड़े कार्यकर्ता मनचाही सफलता पा सकते हैं. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे और विवाहित लोगों को संतान सुख के संकेत मिलेंगे.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)
- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होने जा रहा है. इस सप्ताह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. खास बात ये भी आप उसका लाभ उठाने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में रोजी-रोजगार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कार्य पूरे मनोयोग के साथ करेंगे.
- करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है. यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. सप्ताह के मध्य में आपका संपर्क प्रभावी लोगों के साथ होगा. इस दौरान आप भविष्य की योजना पर कार्य करेंगे. आपके मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा.
- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों एवं तकनीक से जुड़े कार्यों को करने वालों को मनचाही सफलता मिल सकती है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है. आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. प्रेम संबंध में नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है.
मकर राशि के लिए उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
