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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Horoscope 10-16 May 2026: ऑफिस में मकर राशि वालों की बढ़ेगी वैल्यू, बॉस कर सकते हैं तारीफ

Makar Weekly Horoscope 10-16 May 2026: ऑफिस में मकर राशि वालों की बढ़ेगी वैल्यू, बॉस कर सकते हैं तारीफ

Makar Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: मकर राशि के लिए मई का नया सप्ताह करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 10 May 2026 08:38 AM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह राहत, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. परिवार, करियर, व्यापार और प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. धैर्य और समझदारी के साथ किए गए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे. सप्ताह के अंत तक कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना हो सकती है. यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का रहेगा.

सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र, सहकर्मी या प्रभावशाली महिला के सहयोग से आपके कार्यों में गति आ सकती है. आजीविका या करियर की दिशा में किए गए प्रयास सफल होते नजर आएंगे. टीमवर्क और तालमेल बनाकर किए गए कार्यों में अधिक लाभ मिलेगा. हालांकि किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. सोच-समझकर और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

पारिवारिक जीवन

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सुखद और राहत देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में परिवार से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से मन हल्का महसूस करेगा. घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

इस दौरान बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. यदि लंबे समय से किसी पारिवारिक चिंता को लेकर परेशान थे, तो उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. सप्ताह के अंत तक परिवार के साथ समय बिताने और किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. विशेष रूप से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, निर्माण या जमीन से जुड़े काम करने वालों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. संपत्ति से जुड़ी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं और इससे आर्थिक लाभ भी मिल सकता है.

सप्ताह के अंत में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होगी. इस यात्रा के दौरान नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी रहेगी. हालांकि निवेश या किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने से बचें.

शिक्षा और छात्र जीवन

छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

जो छात्र उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या किसी विशेष कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा. यह सप्ताह नए अवसर और उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता और समझ बनी रहेगी. यदि पहले किसी बात को लेकर मतभेद थे, तो वे धीरे-धीरे दूर हो सकते हैं. आप अपने लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहेंगे.

विवाहित लोगों के लिए भी समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर का सहयोग मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के बीच आराम और खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

शिक्षा और छात्र जीवन के लिए मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

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