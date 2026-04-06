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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: इस हफ्ते व्यापार में होगी धैर्य की परीक्षा, अंत में मिलेगा फायदा

Makar Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: इस हफ्ते व्यापार में होगी धैर्य की परीक्षा, अंत में मिलेगा फायदा

Makar Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मकर राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 10:45 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मकर राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग बिज़नेस में धैर्य रखने का समय है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से आपके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के सौदे कुछ समय के लिए रुक सकते हैं. इससे व्यापार की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है. सही रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. बिजनेस पार्टनरशिप में विश्वास की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें.
  • पारिवारिक बिजनेसमैन को कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे. पुराने तरीकों को बदलकर नई रणनीति अपनाना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. बिजनेस वुमेन के लिए आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर अंत में मुनाफा होगा. नकारात्मक विकास से बचने के लिए स्टॉक और इन्वेंट्री का सही प्रबंधन करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय नुकसान से बचा सकता है.
  • कॉर्पोरेट एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कार्यभार बहुत अधिक रहने वाला है. काम का दबाव बढ़ने से थकान महसूस हो सकती है. मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में काम करने वालों को नकारात्मक फीडबैक मिल सकता है, जिससे मनोबल कम होने की आशंका है. ऐसे समय में आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.
  • वर्किंग वुमन को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक विवादों से बचें. वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग अपनी उत्पादकता से अधिकारियों को प्रसन्न करेंगे. न्यू हायर को अपने काम में अधिक एकाग्रता दिखानी होगी, क्योंकि यही समय है जब आप अपनी क्षमता और कौशल को साबित कर सकते हैं. बेरोजगारों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान में इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें.
  • पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. लव लाइफ में आपसी मतभेद होने की संभावना है, इसलिए किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें. विवाहित जातकों के लिए संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.
  • स्वास्थ्य के नजरिए से कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के प्रति सचेत रहें. लंबे समय तक बैठकर काम करने से बचें और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यात्रा के दौरान दस्तावेजों और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: व्यापार में होगी जबरदस्त ग्रोथ, पुराने संपर्क से मिलेगा नया जॉब ऑफर!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 10:45 AM (IST)
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Weekly Horoscope Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026
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