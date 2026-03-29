Makar Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: मकर राशि के इंक्रीमेंट के योग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Makar Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मकर राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Makar Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग स्थिरता और कड़ी मेहनत का है. बिजनेस में आप जो भी नींव डालेंगे, वह बहुत लंबी चलेगी.
- 'टैरिफ' और फाइनेंस को लेकर आपकी प्लानिंग बहुत सटीक रहेगी. पार्टनरशिप में आप बहुत व्यावहारिक रहेंगे, जिससे काम में तेजी आएगी.
- जॉब में आपको पुरानी मेहनत का फल मिलने वाला है, इंक्रीमेंट के संकेत हैं.
- वर्किंग वुमन के लिए यह वीक अपनी प्रोफेशनल इमेज को और निखारने का है.
- विदेश में कार्यरत लोगों को रेजिडेंस कार्ड या लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट का लाभ मिल सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए यह समय करियर काउंसलिंग और सही दिशा चुनने का है.
- आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन इस वीक बहुत अनुशासित रहेंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस सुधरेगी.
- फैमिली में पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाधान निकल आएगा.
- लव लाइफ में आप थोड़े गंभीर रहेंगे, जो पार्टनर को अच्छा लगेगा.
- अन मैरिड पर्सन के लिए परिवार की पसंद का रिश्ता आ सकता है.
- विवाहित जीवन में आप घर की जरूरतों पर ध्यान देंगे.
- नौकरीपेशा वाले जातक सावधानी से कार्य करें. विवादों से बचें. प्रेम संबंधों को लेकर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
- गृहस्थ जीवन में जीवनसाथी के साथ आनंद में रहेंगे. विद्यार्थी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे.
- अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और अनुशासन के साथ कार्य करेंगे.
- स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द और हड्डियों का ख्याल रखें.
- आपकी सहनशक्ति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है.
उपाय - शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.
Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जयंती 2 अप्रैल को, बजरंगबली को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय, नहीं जानते होंगे आप
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL