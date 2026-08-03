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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: मकर वाले नौकरी में रहे अलर्ट, लापरवाही पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: मकर वाले नौकरी में रहे अलर्ट, लापरवाही पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मकर राशि के लिए अगस्त का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 07:40 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: इस सप्ताह मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा. सप्ताह की शुरुआत में अपनी योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों को गोपनीय रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. 

करियर और व्यवसाय

कारोबार से जुड़े जातकों को प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन यदि आप अपने निर्णय सोच-समझकर लेंगे तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें. सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सप्ताह सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय का कोई अवसर भी सामने आ सकता है. उधार के लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी की बातों में आकर आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

पारिवारिक जीवन

परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा, लेकिन घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी पारिवारिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें, अन्यथा गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. अपने साथी की बातों को समझने का प्रयास करें और संवाद बनाए रखें. विवाहित लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और रिश्तों में फिर से सामंजस्य लौट आएगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मौसमी बीमारियां या कोई पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और योग-प्राणायाम को अपनाएं. सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा और मानसिक तनाव भी कम होने लगेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:40 AM (IST)
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Saptahik Rashifal Makar Weekly Horoscope
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