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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: धनु राशि के भागदौड़ के बीच खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, इन बातों का रखें ध्यान

Dhanu Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: धनु राशि के भागदौड़ के बीच खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, इन बातों का रखें ध्यान

Dhanu Saptahik Rashifal 2026: धनु राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 07:30 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भागदौड़ से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में काम का दबाव ज्यादा रहेगा. इस वजह से आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि आपकी लगन और कार्यशैली का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा. सप्ताह के मध्य तक आपके कामकाज और योग्यताओं की सराहना होगी. 

करियर और व्यवसाय

वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. समाज में भी कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों को चाहिए कि अपना काम पूरी तरह खुद देखें. दूसरों पर ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. छोटे व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सप्ताह सामान्य रहेगा. देनदारियों और जरूरी भुगतानों को समय पर पूरा करें, वरना बाद में परेशानी बढ़ सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. यदि पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. कोर्ट-कचहरी तक मामला पहुंचने पर समय अधिक लग सकता है, इसलिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें.

पारिवारिक जीवन

परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन घर के बड़ों की सलाह से स्थिति संभल सकती है. सप्ताहांत में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या छोटी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा. इससे रिश्तों में मधुरता आएगी और मानसिक सुकून भी मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. किसी महिला मित्र या करीबी की मदद से आप अपने मन की बात लव पार्टनर तक पहुंचाने में सफल रहेंगे. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ और मजबूत होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. लगातार भागदौड़ और काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य दोनों का विशेष ध्यान रखें. बाहर का भोजन कम करें और पर्याप्त पानी पीते रहें. नियमित योग, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी. सप्ताह के अंत तक मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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